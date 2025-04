Maribel Guardia dice ser consciente de que, quizá, no vuelva a ver a su nieto, esto en caso de que el proceso legal que enfrenta favorezca a su nuera, Imelda Garza, con quien pelea por la guarda y custodia de su nieto, el pequeño José Julián, al cual no ve, alrededor, de hace un mes.

La actriz viajó a su natal Costa Rica, para pasar unos días junto a su esposo, Marco Chacón y, en su arribo a la Ciudad de México, se enfrentó a una horda de medios de comunicación, interesados en conocer su postura con respecto a cómo está llevándose la demanda que interpuso en contra de Imelda por presunta violencia doméstica.

Guardia que, habitualmente es muy abierta y acogedora con los medios, mostró una versión mucho más reservada y, debido a la forma en que se le plantearon algunas preguntas, hasta hóstil, en ciertos momentos.

Se dijo cansada de la situación que atraviesa y dejó entrever que no es verdad que Garza tenga las intenciones de buscarla, de forma conciliatoria, para que pueda celebrar con su nieto el Día de las Madres, afirmando que, el último mensaje que recibió de ella, era del tipo amenazante.

"Agradezco tanto que lo diga públicamente pero, lo último que ella me escribió fue una amenza, entonces no creo que eso que dijo delante de ustedes sea cierto porque, lo que a mí me escribió, fue amenazándome".

Además, dijo que, a su parecer, José Julián no tendría por qué celebrar a su lado el 10 de mayo, debido a que ese día se le festeja a las madres y no a las abuelas, como es su caso.

"Aparte, tampoco el niño no tiene por qué pasar el Día de la Madre conmigo, yo tuve un hijo maravilloso, que físicamente ya no está, está en mi corazón y vive conmigo hasta el día que yo me muera, pero entiendo que yo ya no tengo hijos; José Julián es mi nieto, lo amo con toda mi alma, pero no tiene por qué estar conmigo el Día de la Madre".

Y aunque expresó que espera que pasen un día ameno como madre e hijo, reiteró que el último contacto que Garza tuvo con ella fue un mensaje amenazante.

"Tiene que estar con su mamá, que le dé mucho amor a su mamá y que la pasen incréible, pero sí lo último que recibí de ella fue una amenaza".

Fue así que indicó que cree que, tal vez y si la ley no la favorece, ya no volverá a ver el pequeño José Julián, nunca más.

"Yo ya, de verdad, odio estas cosas, si hice esto fue por el niño, lo único que quiero es la protección y la seguridad del niño, eso es todo, que e niño esté bien, aunque sea probable que no lo vuelva a ver nunca más, espero que, algún día, que el crezca, me busque, si Dios me da vida".

Sin embargo, la actriz no ha querido denunciar, frente a las autoridades, las presuntas amenzas, aunque sí dijo que responsabiliza al círculo cercano de Imelda, si le llegase a suceder algo.

"Muchas amenazas y temo por mi vida, temo por mi seguridad, tengo miedo que se metan a mi casa, ya no tengoseguridad en mi casa, todo mundo sabe donde vivo, ya la verdad tengo hasta miedo de estar en mi casa, si algo me pasa, responsabilizó a gente cercana a la mamá de mi nieto", precisó.

