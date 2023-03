Mariazel bailó en pijama y conquistó la red

Fotografías de sus viajes en familia, postales de sus coberturas periodísticas y algunos momentos de sus proyectos laborales, son algunos de los contenidos que Mariazel suele compartir en sus redes sociales. Así fue como en una de sus publicaciones más recientes, cosechó más de 82 mil “Me gusta” y cerca de 800 comentarios. “Qué gran espectáculo”, fue el epígrafe que escribió la conductora en su audiovisual compartido.

Allí se la pudo ver bailando al ritmo de la canción “Chacarron” de El Chombo y sorprendió con un movimiento final que dio qué hablar. Al ingresar a la cocina, donde su pareja se encontraba cocinando descalzo y también en pijamas, la actriz culminó su baile bajándole los pantalones.

El hecho no pasó desapercibido para los internautas que se hicieron presentes en los comentarios, para dejarle mensajes graciosos a la integrante de “Me caigo de risa”. Sin embargo, no se alcanzó a ver nada de la escena comprometedora para Adrián Rubio.



“Tu no te vayas a separar eh”, “Súbelo completo, como que se ve que también te lo bajo a ti. Que bonito matrimonio”, “Que falta de respeto para tus seguidoras que no subas completo el video”, “Yo quería ver bien el espectaCULO”, “¿Pero por qué lo tapas? Déjalo ver” y “Él no se lo esperaba y nosotros tampoco”, fueron algunos de los elocuentes comentarios que recibió la periodista deportiva.



Cabe mencionar que no es la primera vez que Mariazel sube un contenido de tipo gracioso junto a Rubio, ya que en otras ocasiones también lo ha hecho partícipe de dinámicas de juegos o desafíos ante las cámaras. Es por eso que muchos de los fans que siguen a la española de 40 años, la felicitan por tener una relación en donde prima la risa y la diversión.