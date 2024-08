Mariana Seoane se pasa de honesta

Quien se tomó muy en serio el tema de la sinceridad fue Mariana Seoane, lo que pasa es que ella participa en la nueva película de Videocine “El candidato honesto”, en donde el protagonista se mete en problemas (por no decir mentiras). Y justo este lunes, mientras promovía el largometraje, una persona se le acercó a la actriz y cantante para pedirle una selfie y preguntarle: “¿me puedo tomar una foto contigo?”. Ella de inmediato respondió “no”, pero en tono de broma y riéndose, remató: “¿hay que ser sincera, no?” Algo que provocó las risas de su compañero Adrián Uribe; en realidad ella estaba jugando y accedió de inmediato a la fotografía.

Lee también Carlos Trejo contesta a detractores de su actuación con "El Haragán"

Tras muerte de Tina Galindo, Silvia Pinal aún sin albacea

Tras la muerte, en enero pasado, de Tina Galindo a los 78 años de edad, quedó un tema incierto ¿quién será el albacea de Silvia Pinal?, pues la productora teatral (“El beso de la mujer araña”, “La mujer del año”) ocupaba este cargo. Hasta ahora, la familia Pinal no ha dicho quién la sustituirá. “Cuando una persona muere no se traslada el cargo, la familia buscaría otra persona”, explica Daniela Romo, representada y amiga de Galindo.





La actriz Silvia Pinal aún no tiene albacea para su fotuna. Foto: Instagram





Irma Miranda también tiene su lado intrépido

En las pasarelas ha lucido como la reina de belleza que es, pero fuera de cámaras tiene su lado intrépido, dice Irma Miranda, la nueva conductora del nuevo programa de Azteca: “Al Extremo: fin de semana”. Irma dice que en el ámbito de los deportes extremos todavía no ha mostrado todas sus habilidades, pero espera que pronto pueda lograr alguna hazaña: “Lo más extremo que he hecho hasta ahora ha sido lanzarme en el bungee en Acapulco, que fue una experiencia muy padre, y me muero por tirarme del paracaídas”. Veremos si en el programa encuentra la motivación para ahora sí dar el gran salto.

Lee también "Inside Out 2", la película más vista en la historia de México