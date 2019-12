Mariana Ochoa, la más afectada en OV7

Si bien ha trascendido que la relación entre Ari Borovoy y sus cuatro compañeros: Lidia, Óscar, Mariana y Érika está rota, nos cuentan que la más dolida es Mariana, pues era la más cercana al cantante y empresario, esa es la razón por la que subió un video llorando expresando su desconcierto, el cual aumentó cuando la empresa la obligó a borrarlo “por contrato” y luego aparecer en otro al lado de Borovoy aclarando que sí actuarían y que estos problemas pasan casi casi en todas las familias. Lo cierto es que el amor se transformó en odio y no quieren verse. ¿Limarán sus asperezas?



Antes que un dueto con Trevi, uno de Frida con Alejandra Guzmán

Gloria Trevi aprecia los mensajes de Frida Sofía, pero comenta que antes de hacer un dueto con ella, lo debería hacer con su madre, Alejandra Guzmán. Hace poco, Frida dijo en sus redes sociales que envidiaba la relación de Gloria con sus hijos, porque ella sí los apoya en sus carreras y que le gustaría hacer un dueto con Gloria. “No me ha tocado verlos en persona porque ando corriendo, de repente alguna cosita, pero yo te puedo decir que, Alejandra ama, adora a su hija con toda su alma y ojalá que primero exista ese dueto entre madre e hija, sería maravilloso”.



Cinco veces han engañado a Ana Bárbara

A la cantante Ana Bárbara le han puesto el cuerno cinco veces, así lo comparte y aunque sí le han dolido las traiciones amorosas, llora y se recupera para seguir adelante. “Lo más fuerte que he vivido es cachar a alguien, no con las manos en la masa, de que dices, ‘me lo encontré en el acto’, pero sí saber que alguien ya te está engañando, eso está muy cañón y no me ha pasado una vez, por lo menos me ha pasado cinco, pero salgo del problema adelante, lloro lo que tengo que llorar, me tiro al piso y luego literal ‘recojo los pedazos de mi alma’ y restructuro mi vida y la reinvento. Si hay algo que admirar de mí, es eso, que resurjo entre mis cenizas y vuelvo a retomar la vida”.