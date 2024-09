La cuarta eliminada de “La casa de los famosos México”, Mariana Echeverría, ha generado mucha conversación tras su salida del programa, principalmente por las actitudes que mostró hacia el resto de los competidores. Recordemos que uno de las escándalos más sonados surgió a raíz de un conflicto con la influencer venezolana Briggitte Bozzo, así como otros enfrentamientos con el cuarto Mar.

Actualmente, Echeverría intenta mantenerse alejada de la polémica y se muestra en redes sociales disfrutando de vacaciones y compartiendo momentos especiales con su hijo y su esposo, el futbolista Óscar Jiménez. Sin embargo, las personas cercanas a ella aún enfrentan preguntas sobre su comportamiento en el programa y qué relación mantenían con la exparticipante de “Me caigo de risa”.

Mariana Echeverría lamenta que se estén diciendo muchas mentiras sobre ella.

Recientemente, la actriz mexicana Gabriela Platas tuvo un encuentro con la prensa y reveló que a Mariana le “incomoda” tener amigas.

“Ha dicho, claramente, con todas sus letras, que no le gusta tener amigas mujeres y se respeta”, mencionó Platas.

Gaby Platas. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

La famosa describió a Echeverría como una profesional. “Trabajo muy agusto (con ella) y (pienso) que hace muy bien su trabajo, pero nos quedamos ahí en lo profesional nada más”, comentó sonriente.

En cuanto a su disposición para participar en un reality como “La casa de los famosos”, Platas explicó que prefiere disfrutarlo desde fuera. “Ya me tocó y eso de estar encerrada y no ver a mi novio y a mi perro, no, no, no”, dijo.

Platas participó en la segunda temporada de “Big Brother VIP”, junto a Omar Chaparro, y fue eliminada en el quinto lugar.

¿Cuál es su opinión sobre Adrián Marcelo?

Sobre Adrián Marcelo, quien también vivió una fuerte polémica en el LCDLF y decidió abandonar la competencia, algunos usuarios en redes sociales recordaron que el comediante regio había participado anteriormente en "Me caigo de risa". Gaby aclaró que ya habían grabado el episodio con Marcelo antes de que él ingresara a la casa. “Ahora sí que nosotros que culpa, ya había pasado”, comentó.

Añadió que en aquella ocasión, Marcelo se comportó de manera amigable. “Como los invitados que van, la verdad es que se la pasan muy bien, se divierten mucho y pues se portó super chido como todos los que nos hacen el favor de acompañarlos”, concluyó.