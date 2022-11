Mariah Carey inaugura Navidad: la historia de "All I want for Christmas is you", su canción más exitosa

Todavía no se termina la comida de la ofrenda de Día de Muertos, al menos en México, cuando ya en las redes sociales se ha comenzado a escuchar el tema “All I Want for Christmas Is You”, gracias a que Mariah Carey ya ha comenzado a promocionarla, como lo ha hecho desde 1994 que realizó su lanzamiento, convirtiéndola en la canción más exitosa de su carrera, pero el mérito no es sólo de ella.

En 1994 cuando la carrera de Mariah iba en franco ascenso, pero ella se negaba a realizar un disco totalmente navideño, porque consideraba que no sería lo más oportuno para ella y además no había compositores que dieran temas nuevos que al género navideño, pero fue gracias a la labor de convencimiento de su entonces esposo Tommy Mottola, quien era presidente de Sony Music Entertainment; que decidió hacerlo pero con la condición de que se incluyeran temas escritos por ella.

Cuando le dieron el visto bueno a su propuesta, de inmediato comenzó a trabajar de la mano del hombre que hizo que All I Want for Christmas Is You se convirtiera en un clásico moderno, Walter Afanasieff, quien produjo el éxito de Celine Dion, “My Heart Will Go” On, desde aquí las cosas pintaban bien.

Entonces en pleno verano se dieron a la tarea de empezar a componer los temas de lo que sería el cuarto álbum de Carey, pero lo hicieron en la casa de Nueva York de la artista, ya que ahí tenía un estudio de grabación, pero para que la inspiración llegara la cantante en pleno junio, ambientó el lugar con decoración navideña y vaya que todo fluyo.

Afanasieff contó que el componerla les llevó 15 minutos, él sentado al piano comenzó a darle forma a una melodía a ritmo de rock and roll con un poco de boogie-woogie, lo que dio pie a que Mariah creara lo que fue el estribillo y de ahí ambos crearon todo lo demás, teniendo al final una canción con arreglos sencillos pero con uno que otro detalle musical que realzó mucho el resultado final, aunque las semanas que siguieron ella estuvo puliendo la letra, hasta que llegó el momento de grabarla en Nueva York.

Aunque el empresario Tommy Mottola declaró que la canción fue escrita inspirada en él, por lo enamorada que estaba Mariah de él en ese momento, fue la propia cantante en un documental para Amazon Music en 2019, que explicó que el tema fue rememorando las navidades de su infancia, don tuvo muchas carencias y su familia disfuncional echaba a perder las reuniones, a pesar de que su mamá se esforzaba porque todo saliera bien.



La estrella ha sido multipremiada gracias a este tema Foto: Instagram

Ya en la post producción Walter Afanasieff trabajó con una banda que le daba un sonido clásico, pero prefiero experimentar un poco y agregó elementos como el sonido de campanas, un triángulo, cencerros, un bajo, entre otros elementos, que la convirtió en un villancico alegre y que invita a la fiesta, además de que los arreglos son atemporales, esto le ha dado 28 años de ser la canción obligada de la época navideña.

Cuando al fin salió al mercado a finales de 1994, medio como MTV, The Boston Globe, The Boston Globe, Rolling Stone, por mencionar algunos, la calificaron como una de las mejores canciones para la época, no sólo por su melodía también por la letra optimista y esperanzadora que Carey había realizado.

Desde ese momento muchas cosas han pasado con “All I Want for Christmas Is You”, como el haberle dado ganancias a Mariah Carey de alrededor de 60 millones de dólares por regalías; en 2019 se convirtió en la canción más reproducida en un día en Spotify, con 12 millones de reproducciones; también en 2019 la canción encabezó por primera vez el Hot100 de Billboard, artistas como Ariana Grande, Justin Bieber, My Chemical Romance, Miley Cyrus, entre otros, han realizado sus propias versiones, ha sido cantada por Mariah en el encendido del árbol de Navidad en el Rockefeller Center, entre muchos otros logros.

