Mariah Carey, en búsqueda de registrarse con el título de la "Reina de la Navidad"

Desde que Mariah Carey lanzó “All I Want For Christmas Is You”, hace 27 años, el tema se consolidó como uno de los clásicos durante las fiestas decembrinas, por lo que la cantante tomó la decisión de registrarse con el título de la “Reina de la Navidad”, hecho que no ha caído en la gracia de otras famosas cantantes que también han prestado su voz a los villancicos más famosos.

A pesar de que todavía faltan tres meses para que comiencen las celebraciones navideñas, para Mariah Carey es una fecha que ya se encuentra a la vuelta de la esquina. De acuerdo con “TMZ”, la cantante entregó una serie de documentos en la oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos para, finalmente, ser coronada con el título de la “Reina de la Navidad”.

Pero, cuando otras cantantes famosas que también han interpretado canciones navideñas se enteraron de la pretensión de Mariah, no tardaron mucho en mostrar su descontento y en tomar cartas en el asunto. Este fue el caso de Elizabeth Chan (cantante de “Christmas In The City”), quien ya ha presentado una oposición a la petición de Carey, bajo el argumento que ninguna persona puede monopolizar la palabra “Navidad”. Pero, cuando otras cantantes famosas que también han interpretado canciones navideñas se enteraron de la pretensión de Mariah, no tardaron mucho en mostrar su descontento y en tomar cartas en el asunto. Este fue el caso de Elizabeth Chan (cantante de “Christmas In The City”), quien ya ha presentado una oposición a la petición de Carey, bajo el argumento que ninguna persona puede monopolizar la palabra “”.

Mariah, su hija Monroe, su hijo Moroccan y Santa. Foto: Instagram Otra de las cantantes que estuvo en desacuerdo con la petición de la cantante de 53 años fue Darlene Love, quien canta “Christmas (Baby Please Come Home)”, otra canción navideña muy conocida, al publicar en su cuenta de Facebook este mensaje: “"¿Es cierto que Mariah Carey registró la marca registrada 'Reina de la Navidad'?", pues de acuerdo con la cantante de R&B, hace 29 años, el presentador David Letterman le otorgó ese título, por lo que no podría ser llamada así.

Pero parece que no hay muchos argumentos legales que respalden el fundamento de la monopolización, pues la fuente internacional se dio a la tarea de indagar y, en Estados Unidos, hay una serie de marcas registradas con frases célebres, alusivas a días festivos, sin que eso haya generado un problema; una línea de vinos se llama “Acción de Gracias”, un juego de frutas “Feliz Día de San Valentín” y un licor “Espíritu de Navidad”.

El verdadero motivo por el que Mariah se ha animado a buscar el registro de este título, tiene que ver con la etapa que emprenderá como empresaria, ya que quiere utilizar ese apodo para nombrar a productos como fragancias, lociones, esmalte de uñas, joyas, adornos, juguetes, cubrebocas, ropa para cachorros, lencería y más.

