A María Perroni no le asusta el teatro

Parte de la escenografía de la obra El cuerpo en que nací está compuesta por cientos de zapatos tirados de manera desordenada en el suelo, como una metáfora de la búsqueda de la mujer de algo que la haga pisar de manera firme y segura este mundo; y entre ellos camina una de las actrices principales, María Perroni Garza, con pantuflas de conejo.

A sus 14 años, María ha estado en montajes como Anita la huerfanita, Los Miserables, The Pillowman, entre otros, don que le viene en la sangre, pues es hija de los actores Mariana Garza y Pablo Perroni.

“Desde muy chiquita he sabido que esto (actuar y el teatro) es lo que más me gusta hacer y siempre me ha salvado, por eso estoy segura que en el futuro seguiré por el mismo rumbo, además de administrar el Teatro Milán y el Foro Lucerna (que pertenecen a su familia)”.

Es por eso que se siente contenta con su decisión de estar en esta obra al lado de Paulina Treviño y Tamara Vallarta, bajo la dirección de Benjamín Cann y que a partir de este fin de semana se presenta en el Foro Shakespeare.

“Estoy convencida que el universo me mandó este texto para cuestionarme muchas cosas y para abrirme a más posibilidades, como no juzgarme y abrazar lo que tengo, lo que merezco”.

En El cuerpo en que nací se cuenta la historia de Guadalupe, quien vive a finales de los 70, enfrentándose al reto de crecer y encontrar su identidad entre las locuras liberales de la época y su rara familia.

“De Guadalupe me gusta mucho su manera de ver el mundo, ella sabe que éste puede llagar a ser una prisión pero sabe cómo alejarse y ver todo desde afuera con una visión realista, más clara; también que es muy soñadora y va madurando”.

Perroni explicó que siempre le han gustado los personajes que a pesar de ser pequeños en edad, son muy fuertes: “Me gusta ponerme en esos zapatos porque me retan; es decir que hay niños de mi edad que podemos hacer ese tipo de personajes, que no sólo los mayores pueden; yo no me asusto”.