Una vez que termine el sexenio, María Novaro regresará a la docencia. La aún directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, realizadora de filmes como "Danzón" y "Las buenas hierbas", dice que desea volver a ser profesora de jóvenes realizadores, a la par de hacer un nuevo filme. Eso sí, sabe que esto último sólo podrá hacerlo si alguien lo contrata o decide producirle una historia, pues por ley no podría aplicar como beneficiaria directa por un buen tiempo. Y desea en lo posible transmitir lo aprendido como funcionaria a la comunidad, pues eso ayudaría a que todos tuvieran un mejor conocimiento del actual momento del cine nacional y las maneras en que puede irse desarrollando.

La organización de Miss Universe México ya tuvo su primera prueba de fuego el pasado fin de semana en su final nacional realizada en Cancún. Aunque la ceremonia no presentó contratiempos, no puede decirse lo mismo no de la logística, que estuvo bastante accidentada: problemas de hospedaje, una alfombra roja deslucida por la falta de invitados importantes y una ubicación para prensa que dejó mucho que desear, con mala visibilidad para cubrir el evento. El gran reto será corregir estos detalles de cara a la final internacional, que se celebrará en la Ciudad de México, donde las comitivas extranjeras y los medios internacionales no pasarán estos errores por alto.

Mario Bezares sorprende con sus recetas en "La casa de los famosos"

Uno de los habitantes de "La casa de los famosos" que ha dado de qué hablar, aunque no por escándalos, es Mario Bezares, quien ha conquistado a la audiencia con sus recetas caseras. Desde nopales con jitomate hasta una sopa de fideo seco o un pollo al limón, sus platillos han sido replicados por sus seguidores en TikTok e Instagram. Eso sí, no a todos les agrada que los fans les den su toque personal, y algunos exigen que las recetas se hagan tal como las prepara "Mayito". Quién sabe, tal vez al salir del reality podría aprovechar este nuevo talento culinario en algún programa o reality especializado.