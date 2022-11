María Levy habló sobre el día que falleció su mamá, Mariana Levy

Mariana Levy fue una de las actrices y cantantes más queridas de nuestro país. Junto a la banda “Fresas con Crema” logró conquistar los corazones de nuestro país y de varios países de Latinoamérica.

Lamentablemente Mariana Levy falleció en el 2005 por un infarto, el cual fue provocado por el susto que le causó un posible asalto. Recientemente fue su hija María López Levy quien decidió romper el silencio y contar qué sintió cuando falleció su mamá.

Leer más: Paula, hija de Mariana Levy, aclara que sufrió violencia de expareja

¿Qué dijo María levy?

María Levy nació como fruto de la relación de Mariana Levy y Ariel López Padilla. Cuando Mariana falleció, María tenía tan solo 9 años. Tras el deceso de la cantante, María se fue a vivir con su abuela Talina Fernández.

Leer más: Ella era Mariana Levy, la actriz que murió de un infarto tras un intento de asalto

"Cuando murió mi mamá (Mariana Levy) no lloré. Me paralicé", aseguró María Levy en el programa “Ventaneando”. "Entonces, como que me adjudiqué también una responsabilidad que no me correspondía que era 'soy la niña de nueve años, pero voy a ser fuerte por mi abuela'", continuó la hija de Mariana Levy.



Foto: María Levy. Fuente: Instagram @marialeyy

Incluso María Levy aseguró que pudo desahogar su dolor hace pocas semanas cuando acompañó a su abuela, Talina Fernández, a dejar parte de las cenizas de Mariana Levy en un bosque.

"Cuando murió su mamá y se vino a vivir conmigo, María nunca pudo llorar. Y cargó con El dolor. (En el bosque) empezó a llorar por la muerte de su mami. Y lo vino cargando todo el tiempo, se hizo una coraza que así como no permitía el dolor, tampoco permitía la alegría", aseguró la abuela de María Levy.



Foto: María Levy. Fuente: Instagram @marialeyy

"(A mi mamá) la siento muy viva a través de mí y eso es una gran honor y bendición, la verdad. "Mi abuela y yo siempre hemos tenido una conexión súper especial. Creo que siempre hemos sabido que somos el amor de la vida una de la otra y cuando pasé mi bache de la pubertad y maduré me di cuenta del tesoro que tenía a mi lado (con mi abuela)", finalizó María Levy.