María José responde a los Kabah, luego de que Apio dijera que ya no encaja en el grupo

María José no problematiza su relación con las y los integrantes de Kabah, luego de que Apio Quijano expresara que, en este momento, la solista ya no encajaba en el concepto del grupo, pues la cantante aseguró que nada que venda de sus excompañeros podría lastimarla, ya que los quiere como seres humanos y los respeta como agrupación.

El 30° aniversario de Kabah ya se acerca, motivo por el cual, la agrupación que nació a principios de los noventa, planea una gira, la cual compaginará con su participación en los 90´s pop tour y, la gran incógnita en torno al futuro tour es si María José se integrará a la agrupación con la que inició su carrera como cantante.



Foto: Instagram

Lee también: María León fascina con foto en lencería frente al espejo

Por ello, hace unas semanas la cantante indicó que dentro de sus planes no estaba contemplado reencontrarse con su excompañeros en el escenario. Fue por esta declaración que Apio Quijano señaló que, actualmente, “La Josa” tiene un perfil como cantante distinto al concepto musical que es Kabah.

“Ella de pronto también no entra ya con el concepto que traemos Kabah, ella su concepto es muy diferente y va dirigido a un tipo de personas completamente diferente al que Kabah ahorita está dirigido”, consideró el Apio.

Por eso, cuando María José se presentó como la madrina de las 100 representaciones del musical “Mentiras”, producción de Alejandro Gou, la prensa le preguntó qué opinaba acerca del comentario que había hecho Quijano, con quien ha tenido roces en el pasado, según han reconocido los dos en diferentes ocasiones.

Sin embargo, la cantante no se mostró molesta, al contrario, compartió la postura de su excompañero, reconociendo que la vida los ha llevado por caminos distintos, sobre todo, en lo referente a su construcción como artistas.

“Todo lo que digan los Kabah es bien recibido. Los amo con todo mi corazón, son mis hermanos y, definitivamente, hemos crecido en diferentes caminos como artistas, no como seres humanos", compartió.

Pero la Josa no sólo se limitó a disolver cualquier especulación acerca de una mala relación con la agrupación, sino que aprovechó la oportunidad para reconocer el gran trabajo que hacen arriba del escenario, pues en más de una ocasión –detalló- ha tenido la oportunidad de verlos presentarse en los 90´s pop tour:

“Ellos están haciendo un trabajo increíble, los ’90's Pop Tour’ es divertidísimo”, expresó.

Lee también: Pablo Lyle aparece con uniforme de presidiario: Tribunal evaluará un posible nuevo juicio

De la misma manera que Daniela Magún expresó hace un par de días, asegurando que nada de lo que María José haga podría incomodarlos, “La Josa” dijo que lo único que podría herirle, viniendo de las y los Kabah, es que dejaran de quererla y se lo dijeran frente a frente, pues para ella, el grupo tiene una gran importancia, ya que con ellos inició antes de emprender su carrera como solista.



Foto: Instagram

“No hay nada de ellos que me puedan decir que me lastime, a menos que me lo digan en mi cara y me digan ‘¿sabes qué? ya no te quiero, córtalas, córtalas’ y no”, destacó.

Además, no descartó la posibilidad de reunirse con la agrupación en uno de sus próximos conciertos, si los tiempos y sus compromisos laborales cuadran, ya que compartió que para ella el trabajo es fundamental y, después de haber vivido una pandemia en la que la industria musical fue de las más afectadas, no desaprovecharía una oportunidad laboral.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc