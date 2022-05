María José dice no a la política

María José se dice de las pocas personas afortunadas de tener trabajo durante la pandemia. El primer año hizo dos ediciones de La voz y el segundo ya andaba dando conciertos. Este fin de semana estrenó “Me quedo aquí abajo”, primer sencillo de su nuevo disco.

Estos lanzamientos se dan de la mano de la incursión de la cantante y actriz en la creación de su primera colección de NFT (certificado digital de autenticidad con tecnología blockchain), junto con Pedro Torres, que darán a conocer en unos meses.

“Un día me encontré a Pedro Torres, estuvimos platicando, haciendo un recuento de lo que estábamos haciendo con nuestras vidas, él me dijo que quería hacer negocios conmigo, que quería hacer NFT. Empecé a ver este mundo cibernético, hicimos las fotos, el arte, hicimos varios NFT, y hay una versión de unas fotos más populares, se hacen 200, y de otras se hacen 100 y otras 50, hasta llegar a uno que es sólo una imagen y va subiendo el precio de esa obra de arte, lo compartes con la gente y te puedes volver socio de la imagen de tu artista favorito”, comentó la cantante.

Pedro Torres también fue el responsable del video de “Me quedo aquí abajo”, grabado en Miami. La canción fue escrita por Laureano Brizuela e interpretada en su momento por Ednita Nazario.

Con tanto trabajo y tras haber incursionado en varios medios como la televisión, el teatro, y ahora los NFT, la cantante dice que lo único a lo que se negaría sería a la política.

“No me voy a postular para diputada, no, no, ¡ahí nunca! Zafo, prefiero mil veces hacer el altruismo que siempre he hecho, y eso es lo que me ha faltado, tener un poco más de tiempo para visitar los hospitales, las ludotecas, sobre todo con mi hija ahora que entiende un poco más”.

El próximo 26 de mayo María José estará en el Palacio de los deportes, y el 16 de junio en el Auditorio Nacional. También tiene gira por Estados Unidos de la mano de Lupita D’Alessio.

En este disco nuevo, María José reversiona 12 éxitos de las décadas de los 80, entre ellos “La loca”, “Mi problema”, Pecado Original” y “Sé cómo duele”.