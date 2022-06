María Elena Marqués, actríz de la época de oro, engalana el Museo de Cera

Desde la noche de ayer el Museo de Cera de la Ciudad de México cuenta con una nueva huesped, se trata de la figura de la actriz y cantante María Elena Marqués, quien ha quedado inmortalizada en la etapa de su juventud, luciendo un glamouroso vestido de noche negro, elegante peinado y joyas, tal y como aparecía en filmes como Lo que no se puede perdonar (1953) o Historia de un abrigo de mink (1955); como testigos estuvieron sus hijos Miguel y Marisela Torruco Marqués y su nieto Miguel Torruco Garza.

"Mi madre perteneció al ambiente artístico y a la época de oro del cine mexicano, nos sentimos muy orgullosos porque hizo más de 100 película, telenovelas, radionovelas y todo lo que se pueden imaginar, llegó a Hollywood y trabajó en México con todos los preciosos actores y actrices nacionales, y allá (Estados Unidos) con Clark Gable y John Derek; pero su lugar más precioso fue el de papá y mamá, porque ella enviudó muy jovencita, nos quedamo Miguel y yo solitos con ella, muy chiquitos, entonces ella hizo un rol maravilloso y siempre la tuvimos presente aunque tuviera que trabajar para sacarnos adelante, la tuvimos siempre a nuestro lado", dijo Marisela Torruco Marqués, hija menor de la actriz.

Marisela comentó que aún siguen echándola de menos, pero que su madre sigue presente por tantos homenajes que le siguen haciendo, muestras de cariño que los honra, muestra de ello es la figura en tamaño real que desde ayer está en exhibición en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

"Hablar de María Elena Marqués es hablar de le época dorada del cine mexicano, pero sobre todo es hablar de una mujer que rompió los paradigmas de género en su época y que fue un ejemplo del empoderamiento de la mujer, una matriarca emblemática... mi abuela se empoderó en contra de todo pronóstico, demostró la capacidad y la grandeza femenina en todos los aspectos, consiguió un lugar que la consagró y la convirtió en un estandarte del cine de oro mexicano... hoy nuestra familia no sería nada sin mi abuela, sin su esfuerzo, sin su lucha, sin su talento, pero sobre todo sin su entusiasmo por la vida", señaló Miguel Torruco Garza, diputado federal y nieto de María Elena Marqués.

En el momento de la develación de la figura Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo y primogénito de María Elena Marqués, se emocionó de tal manera al ver la figura de su madre, que no quiso dar declaraciones y sólo la miró en silencio.



Germán Espinosa/EL UNIVERSAL

"Seguir recibiendo estos homenajes que están hechos con tanto amor y honestidad, nos hacen sentir a Miguel y a mí tan orgullosos porque esa es la mejor herencia que nos dejó mi mamá, es lo mejor que un padre le puede dejar a un hijo, su honor, su honestidad, el amor de la gente; lo que ella dio lo estamos cosechando también nosotros", comentó Marisela Torruco.

La hija de esta estrella comentó que desde hace cuatro meses se estuvo trabajando en la figura de su mamá, un proceso que fue complicado porque la modelo ya no está en vida para que le fueran tomadas las medidas para la escultura, pero aseguró que ésta estuvo hecha como mucho amor y lograron acercarse mucho a la fisonomía de la protagonista de "La perla" (1947), en esta ocasión la familia no donó alguna prenda o accesorio porque no se lo solicitaron.

"En vida mi mamá recibió muchos homenajes, ella cuando estuvo enferma nos dijo, 'no quiero que reciban un homenaje más, he tenido varios maravillosos en vida, en México, en Estados Unidos, en Europa, ya no reciban nada ustedes hagan su vida y desconéctese un poco de eso', pero mi hermano y yo nunca lo hicimos, nos hablaron de la Lotería Nacional y aceptamos, nos hablaron de aquí y aceptamos, por gratitud que tenemos de que la recuerden con amor", finalizó Marisela Torruco.

