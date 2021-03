María Conchita Alonso se niega a vacunas del Covid-19 y la influenza

A punto de regresar a los escenarios el 27 de marzo con el espectáculo de "GranDiosas" y de haber pasado en diciembre por la infección de Covid-19, la cantante venezolana María Conchita Alonso sigue firme en su posición de no vacunarse contra el coronavirus.

“Los que se vacunan que hagan lo que se les dé la gana con su cuerpo, yo no pienso hacerlo porque te van a cambiar el ADN. Yo nunca me he puesto vacunas para la gripe, jamás; en realidad pienso que nos están usando como conejillos de indias, porque es imposible que en menos de un año tengan ya una vacuna que se haya demostrado que funciona, que sirve, que va a curar”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

María Conchita explicó que al principio de la pandemia estuvo acompañada de su amigo Enrique Divine, cantante de origen venezolano con quien la pasó muy bien mientras no se pusieron a ver noticias, porque ahí comenzó la intranquilidad.

“Es lo que querían, plantar el terror en uno para luego poder controlarte. Cuando veo todo eso de inmediato digo, 'Tengo que hacerme una prueba'. Llamo a mi doctor y me pregunta que si me siento mal, le contesto que no y me responde, ‘Tienes el virus, pero no te sientes mal, es como decir, tengo un catarro enorme pero estoy bien, eso es absurdo’”.

Lee también: María Conchita Alonso vuelve a GranDiosas

Entonces su médico le recomendó que viviera su vida, riera y que fuera feliz, además que no cayera en la paranoia, porque no era fácil que se contagiara del virus, como le decían, por un abrazo o algo así.

“Me tranquilizó tanto que yo no he vuelto a ver las noticias por la televisión desde finales de marzo. No las quiero ver, no me interesan, hay mucha mentira que dicen y yo no voy aceptar que este sea el nuevo mundo que quieren que vivamos, no lo acepto hoy y no lo aceptaré nunca”.

Pero la cantante aclara que esto no quiere decir que no acatará las normas de seguridad, como el cubrebocas y la sana distancia, al contrario, por respeto a los demás lo hará.

“Muy lamentable lo que ha pasado, lo que sigue pasando y lo que va a seguir pasando porque esto no acaba todavía, porque este virus es bueno con unos y no tan bueno con otros, las personas que fallecen es porque en realidad tenían otras condiciones médicas y esto lo agravó”.

Lee también: La diosa de la cumbia se vacuna contra el coronavirus, en Motul

La cantante venezolana dice que no busca negar lo que está pasando, sino con lo que no está de acuerdo es que se llene a la gente con miedo y ésta por el pánico no pueda ni vivir su vida diaria.

“Hay gente que piensa de una forma, es muy respetable, pero yo exijo que se me respete mi forma de pensar porque yo respeto la de los demás. Cada quien tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que le viene en gana y pensar como le dé la gana”.

“Tengo amigas y amigos que se la han puesto (la vacuna), chévere, si eso los hace feliz y sentirse bien perfecto, yo no tengo ningún problema; yo estoy tomando una pastilla una vez a la semana (hidroxicloroquina), creo que es África donde el porcentaje de fallecidos es muy poco y eso se debe a que llevan por años tomado este medicamento por la malaria; que me cae mal, que no me siento bien, pues dejo de tomarlo y ya, pero una vacuna queda de por vida en mi cuerpo”.

El 27 de marzo María Conchita Alonso, Dulce, Karina y Jeanette, tiene concierto GranDiosas en La Maraka de manera presencial, ahí la intérprete de Noche de copas estrenará un nuevo sencillo Lléname de ti, la cual escribió hace muchos años a un ex novio, y la definió como una balada tierna y bonita como de las que ya no hay hoy en día.

nrv