El ascenso que tuvo en la música la argentina María Becerra fue tan rápido que llegó a un punto en que ya no sabía qué pasaba a su alrededor.

“Todo iba tan rápido, conciertos, shows grabaciones y viajes que a veces me preguntaban: cuál ha sido el show que más has disfrutado, respondía que el más reciente, pero era porque no sabía, ya no recordaba, de tantas cosas que ocurrían simultáneamente”, cuenta en entrevista.

Ahora, en este año en el que lanzará su próximo álbum, ha trabajado consigo misma para dejar de pisar el acelerador y tomar un respiro.

“Estoy siempre recorriendo un camino de maduración, claro que es bueno vivir esto (la fama y la inmediatez) para mejorar, salir de la zona de confort, de otros géneros, componer de otra forma, crear otro tipo de historias en mis canciones; ha sido un camino muy hermoso, siento que tengo menos tiempo por todo el trabajo alrededor, pero siempre encuentro huequitos para escribir”, asegura.

Esos “huequitos” que ha encontrado se los debe en gran medida a la terapia psicológica; le ha permitido darse cuenta que es bueno tomarse un momento para analizar lo que está pasando en su vida y vivir el presente.

“Ahora, a pesar del trabajo, estoy en un momento muy tranquilo, tuve momentos de efusividad, de mucha energía y muchas cosas sucediendo a la vez, ahora me doy tiempo de procesar mis cosas”, cuenta.

Parte importante de superar lo vertiginoso que se había puesto su entorno, dice, fue romper con las redes sociales.

“Me alejo de mi celular, eso me ayuda a estar más presente en todo lo que hago, estaba en un modo automático; pasa cuando trabajamos mucho, a veces vamos de modo automático, me di cuenta de que no quería sentirme de esa forma en las cosas que hago encarando todo lo que me haga bien calmada, viviendo la vida”, reflexiona María.

Decidió alejarse por lo tóxico que a veces puede ser un comentario en cualquier red social, y que entonces la hacía cuestionarse si lo que hacía era lo correcto, ahora se ha quitado ese peso de encima.

“Hay una obsesión muy grande que tiene la gente con nosotras, estaría bueno un terapeuta para todos, tienes que estar en una situación rara para manejarte así en la vida, comentar en contra de otros sin conocerlos, uno está trabajando normal, pero la gente te pone en una posición compleja, te comparan, quieren que estés perfecta, siempre demasiada exigencia”, dice, y por eso decidió alejarse.

La tranquilidad de alejarse de eso es la atmósfera con la que ha creado las canciones de su próximo álbum Agora, todavía sin fecha oficial de lanzamiento.

“Cuando me liberé de las redes, los shows que tuve de ahí en adelante cantaba más, disfrutaba las canciones, y ahora sólo pienso en disfrutar cuando salga este disco”, apunta.