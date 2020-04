Marcelo Córdoba se reencontró con Carla Estrada

La primera oportunidad que Marcelo Córdoba recibió como actor en México, se la dio Carla Estrada en 2005. El argentino interpretó a Marcos López en "Alborada" y desde entonces trabajó de cerca con la productora en "Pasión" (2007) y "Sortilegio" (2009).

El año pasado se reencontraron después de diez años para un nuevo proyecto: "Silvia Pinal, frente a ti", serie que retrata la vida de la actriz Silvia Pinal y que se reestrenará este lunes 27 de abril en televisión abierta.

"Para mí es imposible mencionar mi carrera en México sin mencionar a Carla. Fue como volver a casa y el equipo que es entrañable para mí, tengo mucha confianza con ellos, ya me entiendo muy bien con todo el grupo y además somos muchos, porque poner a andar semejante producción requiere un equipo grande, que además lleva trabajando con ella treinta años", contó el actor en entrevista con EL UNIVERSAL.

Para Córdoba, descubrir el mundo de la actuación junto a Carla Estrada fue impresionante por el tipo de producciones que ella acostumbra montar cuando realiza una telenovela, y afirma, que su camino comenzó en gran parte gracias a ella.

"Fue increíble para mí llegar a México y trabajar con ella porque era un despliegue de utilería, locaciones, equipo, vestuario y las estrellas con las que trabajaba, para mí fue como un sueño hecho realidad y luego se repitió, por fortuna".

El actor de 46 años, incluso intentó en algún momento de su vida seguir los pasos de Estada, fundando su propia casa productora a la que llamó "Rey Films", sin embargo hoy confiesa que no le gustó mucho la experiencia, por lo que ya no sigue con ella.

"Quería probar lo que es producir y creo que no es para mí, la producción es algo muy trabajoso para lo que me di cuenta no tengo paciencia; ya han pasado varios años de esa experiencia y quizá con las condiciones adecuadas podría volver a hacerlo pero no me quedaron muchas ganas luego de incursionar en la producción porque sí hay que tener cierto tipo de carácter para hacerlo, quizás en el futuro, no lo descarto", afirmó.

Mientras espera el reestreno de la serie de Silvia Pinal, donde interpreta a Arturo de Córdova, uno de los grandes amores de Pinal, el actor se encuentra en aislamiento en su casa, desde donde envía un mensaje de positivismo ante el Covid-19, para todos sus seguidores.

"No quiero ser repetitivo con algo que ya conocemos, así que mi recomendación es que se mantengan positivos, ser medidos con la cantidad de noticias que uno ve por día y mantener una actitud positiva ante esto, todo esto va a pasar, todo el mundo va a volver a su vida diaria y esto quedará como un recuerdo bueno o malo, de acuerdo a la perspectiva de donde lo vean".

