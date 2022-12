Marcele Mistral, influencer y cantante regiomontana denunció a través de sus redes sociales una mala experiencia que vivió en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde no le permitieron viajar con su leche mterna que se había extraído.

Mistral, esposa del también influencer Poncho De Nigris lamentó que el personal femenino que la abordó se portara tan poco empático a pesar de que en el aeropuerto hay salas pro lactancia.

"Me estuve aguantando todo el dia las cosas que pasaron por tema de la aerolínea pero esto ya me hizo tronar; que me obligaran a tirar la leche materna en @aicm_mx donde tienen salas pro lactancia, el colmo es que fue personal femenino el que me abordó".

Marcele Mistral enfatizó que en ningún otro aeropuerto había vivido esta penosa situación, en la que la cuestionaron sobre el bebé, a pesar de que ella asegrua haberles explicado la situación y que la leche era transportada como era debido.

"En ningún aeropuerto nacional o internacional me habían hecho esto, aún llevando mucha más leche, la cual viaja en botes de tamaño permitido, es comida de mi bebé. Increíble que ni en USA donde son muy firmes con sus reglas me hayan hecho esto.

Marcela Mistral pide orientación

Mistral confesó que esta situación la quebró por completo, y que en realidad no supo cómo actuar, por lo que pidió orientación de expertas que le digan con qué instancia debe presentar su queja, pues además de injusto, lo que pasó lo califica como absurdo.

"Pocas cosas me quiebran, esto me tronó por completo. Absurdo, no sé cómo accionar en estos casos. Violentado por completo el derecho humano de mi bebé a su leche materna porque a alguien se le ocurrió que si no venía el bebé no podía traer leche materna. Ante lo cual le expliqué que si no viene el bebé me saco leche para llevarle ( lo cual no creí tan necesario de decir porque es muy lógico) y que si el bebé viene pues come directo, no ocupa leche extraída. Casi nunca hago esto pero hoy no es para menos", reflexionó.

La conductora Odalys Ramírez compartió que vivió algo semejante en el aeropuerto de la Ciudad de México.

"Son terribles. Me pasó lo mismo en el Aeropuerto de Los Cabos. Muy mal regulado el tema de la leche materna. Es una tristeza la poca empatía y comprensión qué hay en nuestro país".

Marcele Mistral y Poncho De Nigris tienen tres hijos en común, el menor, Antonio De Nigris, nació en marzo.



rad