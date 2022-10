Marc Anthony se arrodilla ante Maluma y él lo besa en pleno concierto

Marc Anthony se sintió muy conmovido y hasta se puso de rodillas con las palabras que Maluma le dedicó hace unos días cuando compartieron escenario y cantaron juntos "Felices los cuatro", como parte del show que Maluma ofrecíó en Quito, Perú.

Maluma le dedicó un sentido mensaje a Anthony frente al público que presenció el reencuentro de los cantantes.

"Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música, el de la música está escrito. Lo que tú me has enseñado sale del corazón. Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida, cabrón. Te quiero dar un abrazo", expresó Maluma, segundos después Anthony se acerca a petición del reaggetonero y ambos de abrazan, Maluma lo besa y Anthony se hinca.

El momento se viralizó en redes sociales, donde está siendo muy comentado.

Crece la familia de Marc Anthony

Marc Anthony y su novia, la modelo Nadia Ferreira. ya tienen a un pequeño integrante en la familia, se trata de un perrito al que llamaron Baby Blue y que ya cuenta con más de 15 mil seguidores en Instagram.

La pareja presentó al peludo integrante en sus redes sociales, donde los cibernautas se derriten de amor y ternura al ver al cachorrito que se une a la familia del cantante.





