Manzanero, entre la pasión de cantar con Tony Bennett y un caldito de pollo

El productor Héctor Martínez trabajó con Armando Manzanero en proyectos como en el dueto con Tony Bennet para Univisión y el proyecto "Las Mujeres de Manzanero". Tras la muerte del yucateco, Martínez recordó algunas de sus virtudes, como emocionarse cual niño a la hora de unir su voz y talento junto a figuras como la de Bennett y mostrar una emoción muy similar por cosas que para algunos serían comunes, como ir por un caldito de pollo.

“El último trabajo que hice con él fue un dueto, cuando yo trabajaba como Director de Talento y Música en Univisión, y me lo llevé para que hiciéramos el dueto con Tony Bennett. Realmente al verlos juntos, y ver al maestro con esta humildad, entrega y pasión, como si fuera la primera vez que se presentaba en un escenario, te dabas cuenta que él tenía esa visión del mundo, de vivir a plenitud y con una pasión extrema. Creo que era un sello característico de él, cuando cantó con Tony creo que los dos conocían su obra, fue un clic maravilloso, pero el entusiasmo de Armando era como el de un adolescente con su primera novia”, dijo Martínez a EL UNIVERSAL.

El productor recordó que esa misma emoción la vio en Manzanero cuando hicieron juntos el proyecto "Las mujeres de Manzanero". En aquel tiempo, Héctor trabajaba con EMI Music y lo que querían era dar a conocer esos boleros que jamás se habían grabado de él, invitando a mujeres con las que había cantado alguna vez. Así reunió a Susana Zabaleta, Manoella torres, Rocío Banquells y muchas otras artistas. En todos esos proyectos, Martínez pudo ver que el compositor tenía un don especial para decir las cosas, para proponer a la hora de interpretar.

“Tenía el don para poder colocar la canción precisa en la voz indicada. Creo que el maestro jamás dio una canción por darla, se involucraba en los procesos creativos, era celoso de que la intención de su canción fuera reflejada por el o la intérprete, y eso, te lo juro que después de 30 años de carrera lo he visto solamente en él y en algún otro artista”.

Así como la pasión que tenía por componer y por compartir la música, Manzanero también era un amante de la cocina y por supuesto, de bien comer, y eso es otro detalle que pudo ver y vivir junto al compositor.



“Tengo muchas experiencias con él, estábamos negociando un contrato importantísimo en la SACM y me dijo: 'Héctor, vamos a comer'. Le gustaba comer bien, iba al mejor restaurante del país o de repente te decía ‘no, hoy vamos a comer un caldo de pollo espectacular de la fondita’, y encontraba unas cosas (deliciosas). Era de lo más accesible, humilde, y no solamente eso, te decía que fueras con él y te llevaban casi hasta la cocina, donde tenían una mesa y dos sillas reservadas para él cada que se le antojaba. Hablaba con los dueños, contaba anécdotas, todas las señoritas lo abrazaban, no dejaba de dar autógrafos y por supuesto, coquetear, porque era un Don Juan, una señorita se le acercó un día y le dijo: maestro, usted cómo me ha enamorado con sus canciones y él le dijo unas frases que eran impactantes, casi casi le dijo un poema”, recordó.

Martínez, quien también ha sido director de proyectos como "La Academia", en Azteca, enfatizó en la labor crucial que hizo Armando Manzanero para los compositores, y que hoy dejan un buen precedente para aquellos que seguirán luchando en cuestión de derechos de autor.

“Él fue, junto con Roberto Cantoral y muchas personas más en la SACM, un incansable luchador en conservar, reivindicar y levantar la bandera del derecho autoral por encima de cualquier gremio, nicho de poder y de cualquier barrera sindical o laboral. Él iba más allá, peleaba en todas las instancias para poder tener lo que tenemos hoy en día. México es uno de los países que tiene mejor legislación en cuanto a derechos de autor se refiere. Fue él el que puso este dedo en la llaga para estar en donde estamos, y sobre todo, el maestro, independientemente de las puertas que abría, se encargó de permear su lucha a muchas personas que están alrededor de él. Él no era un egoísta al momento de proteger y cuidar a la gente que estaba a su lado”.

Tras la muerte de Armando Manzanero, la madrugada de este lunes 28 de diciembre, a causa de un paro cardiaco luego de permanecer internado por Covid-19, Héctor invitó a escuchar aquellas canciones no tan conocidas de Manzanero, pero que son verdaderos tesoros para el oído y el corazón.

