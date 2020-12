Manolo Caro regresa para dirigir un musical

“No tuvo mucho éxito”, recuerda Manolo Caro mientras viaja a 2012, cuando antes de entrar al mundo del cine estrenó el musical I love Romeo y Julieta, protagonizado por Eiza González.

Las críticas llovieron y en taquilla los números no fueron lo esperado. Se dijo que volvería a otro teatro, pero nunca ocurrió.

Ocho años después, con la idea siempre de volver al género y más experiencia, Manolo tiene el proyecto Érase una vez... pero ya no, con un elenco integrado por Mariana Treviño (Club de Cuervos), Daniela Vega (Una mujer fantástica) y Sebastián Yatra, inspirado en cuentos de hadas y apoyado por Netflix.

“Siempre me he considerado un fan de los musicales, en teatro hice algo que no tuvo mucho éxito, al contrario, pero quedé entusiasmado con la ganas de aprender y explorar el género, ahora recibo apoyo de grandes profesionales”, dice.

“La historia es con un pueblo del medioevo, donde cae un hechizo y dos amantes han sido separados, siendo la premisa de cuentos de hadas, pero años más tarde una pareja de turistas que llega viene a cambiar las cosas desde un punto de vista de la actual sociedad; si revisitamos Cenicienta o Aladino, hay temas que son obsoletos, no creo se le deba educar a niños y niñas para encontrar una pareja y así ser felices”, explica el realizador.

Caro, que ha estado en las series La casa de las flores y Alguien tiene que morir, y de los filmes No sé si cortarme las venas o dejármelas largas y Amor de mis amores, tocará temas de inclusión. Habrá castillos y dragones, y jugará con los efectos visuales.

“Crecí en una generación donde no me sentía identificado con personajes, veía las ficciones, pero no salía del cine y decía quiero ser así”.

Las grabaciones de Érase una vez... pero ya no arrancarían en enero próximo contando en su elenco principal con Rossy de Palma, Nia Correia (ganadora de la reciente edición de Operación triunfo) y Asier Etxeandía.

Actualmente está escuchando las maquetas musicales que se escucharán en la serie.

“Cuando hice I love Romeo y Julieta me criticaron porque no tenía, decían, a las voces más talentosas, más bellas, pero dejen oigan lo que viene y ya verán”, sentencia.