Manoella Torres le hará competencia a la mismísima Shakira

Posterior a su presentación del próximo 11 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional, como parte de las celebraciones del 14 de febrero, la cantante Manoella Torres compartió que también está preparando por sus 51 años de trayectoria nueva música, por lo que Shakira ya tiene competencia.

"Esperamos poder sorprenderlos, estoy emocionada por lo que viene", dice Manoella, quien está dedicándose de lleno a la selección de temas algunos dedicados al desamor amoroso, como en los años mozos de la balada para cortarse las venas.

Horacio Palencia junta a Santa Fe Clan con Cazzu, la novia de Nodal

La cumbia y el sabor de los Ángeles Azules, se sumará, según declaró el compositor Horacio Palencia al sonido de dos promesas del género urbano, Santa Fe Klan y Cazzu, esta última que cada vez se ha posicionado más en el mercado mexicano debido a la relación que la argentina mantiene con Christian Nodal.

“Vienen muchas colaboraciones, la más reciente es una colaboración con Santa Fe Klan y Ángeles Azules, y Cazzu, que es una composición mía”, señala Palencia.



Foto: @santa_fe_klan_473 y @cazzu

Michael Jackson inspira… ¿corridos belicones?

Eugenio y Horacio Esquivel, la nueva sensación de TikTok por sus corridos "belicones" y sus representaciones de "compas alucines", lejos de encontrar inspiración en algún artista mexicano, asegura que lo ha hallado en el mismísimo Michael Jackson.

"Me inspiro en Michael Jackson, para bailar y para actuar", confiesa Eugenio. Sebastián, quien toca la guitarra en sus videos de redes sociales, matiza la idea. "Sí, Michael pero también crecí con el Ariel, Ariel Camacho en el me inspiré, pero también en Chalino, ahora he estado escuchando mucho a Chalino Sánchez", comparte.



Foto: AP /Rusty Kennedy, Archivo El Universal

