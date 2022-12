Maki ya no quiere hablar nunca más de su ex Juan Soler

Maki ya está cansada de que a cuatro años de su separación de Juan Soler, le sigan preguntando sobre el tema, ahora asegura que la están buscando para que hable del nuevo romance del padre de sus hijas con la conductora Paulina Mercado, pero no le interesa y no desea pronuninciarse más sobre su ex, así lo explicó en un video.

La actriz argentina pidió que no la tacharan de "payasa", pero aseguró que no responderá preguntas relacionadas a la separación con Soler, la cual ocurrió en 2018 tras 15 años de matrimonio; la expareja tiene dos hijas en común.

Tranquila y de manera clara, Maki exoplicó las razones por las que ya no desea hablar de Juan Soler.

"Aquí se acaba un tema para siempre; que siga con su vida, que sea feliz, si él es feliz mis hijas van a ser felices; No voy a volver a hablar del tema, llevo cuatro años separada y creo que cada quien tiene el derecho de rehacer su vida y también es poner un límite y darme mi lugar y dónde yo quiero transitar y cómo", aseguró.

La actriz dejó claro que a diferencia de Juan, a ella no le gusta hablar de su vida públicamente, y aunque repeta a los que sí les gusta, ha decidido no hacerlo por respeto a sus hijas.

"Mi vida no es negociable, a mí no me gusta hacer un show con mis relaciones o con mi vida, sólo mi círculo muy cercano sabe cuál es mi situación sentimental y así he decidido mantenerlo por respeto a mis hijas y porque es mi línea en la que me siento cómoda", afirmó.

Juan Soler, en el pasado

Maki contó que le ha pedido a su ex que ya no se hable de la relación que tuvieron, pues ya es cosa del pasado.

"En el caso de Juan Soler, el padre de mis hijas, es una persona que se siente bien contando su vida y lo respeto mucho pero no es mi caso, aquí se cierra un tema, yo le he pedido que ya cerremos esa etapa", enfatizó.

Reconoció que a pesar de que es abrirse con el público y ser auténtico es positivo, como lo que ocurre en los reaitienes que están de moda, o en ciertos programas, como el de Yordi Rosados, ella no desea ser parte de esta dinámica.



Por años, Juan Soler y Maki fueron una de las parejas más estables. Archivo EL UNIVERSAL.

"Aunque a veces se siente padre ir al programa de Yordi y hablar de cosas del pasado, llorar y mostrarte tal cual eres, es muy respetable, los realities están de moda, pero yo no quiero ser parte de eso ya; no es ser antipática".

Finalmente afirmó que le desea lo mejor a su ex Juan Soler, con quien sea que se relacione, pues está s egura que hará una buena elección que lo haga feliz, lo que a su vez hará felices a sus hijas.

"A Juan le tengo cariño, es el papá de mis hijas, la persona con la que él esté me va a caer bien también porque estoy segura que escogerá a una persona correcta para compartir sus días, sus meses, no sé, cada quién decide", explicó.



