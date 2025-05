Majo Aguilar sorprendió con su interpretación del Himno Nacional Mexicano en la pelea de ayer de Saúl "Canelo" Álvarez; sin tropiezos ni equivocaciones en la letra, la cantante está siendo elogiada en redes sociales y usuarios piden a otros artistas que aprendan de la gran disciplina que la caracteriza.

Expertos en deportes ya han dado su visión, tanto del desempeño del Canelo como de su contendiente, el cubano William Scull, pues a pesar de que el boxeador mexicano no permitió que el título consecutivo de peso supermediano le fuera arrebatado, su actuación arriba del ring dejó con un mal sabor de boca a la afición.

Ante un encuentro de "poca acción", la interpretación de Majo, indiscutiblemente intachable, según los comentarios que comienzan a pulular en X, es la que se ha robado el protagonismo de la noche.

La joven, vestida con traje de charro, demostró una vez más de la estirpe musical de la que es parte, sin que eso mengüe a la gran disciplina que la caracteriza como artista pues, a diferencia, de otras y otros cantantes que también han sido elegidos por el Canelo para interpretar el himno, se han olvidado de su letra.

Uno de los más recientes errores fue cometido por Camila Fernández, hija de "El Potrillo", el 14 de septiembre del año pasado, durante la pelea de Álvarez contra el pugilista estadounidense Edgar Berlanga.

Esto opinan de Majo:

"Lo único rescatable de esta noche de cero boxeo fue la interpretación magistral de mi queridísima Majo Aguilar".

"La Aguilar cool, interpretó el Himno Nacional Mexicano a la perfección, gran voz y presencia".

"Majo Aguilar, esa sí canta, no como su parienta...".

"Qué grande eres Majo y sigues creciendo, de las mejores interpretaciones del himno, hasta la piel chinita se me puso".

"Ojalá los demás cantantes aprendan de Majo Aguilar y se preparen bien, como ella, cuando tengan el privilegio de cantar el Himno Nacional Mexicano".

"Les enseñó a muchas a como cantar el himno, digna representante".

Por su parte, la joven cantante agradeció todo el amor y reconocimiento que está recibiendo pues, a pesar de lo cansada que se encontraba luego de la responsabilidad que representaba su actuación, se tomó un momento, antes de ir a la cama, para contar a sus seguidores, la gran euforia que experimentaba.

"No me quería ir a descansar sin decirles ´muchas gracias´, estoy muy conmovida por todos los mensajes que estoy recibiendo; sí tenía en mente representarlos, representarnos como mexicanos y ponerle todo el corazón, traía esta energía hermosísima de que no soy yo, sino que todos ustedes van conmigo".

