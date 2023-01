Majo Aguilar: así fue el día que el público la abucheó en un concierto

Majo Aguilar compartió la particular experiencia que vivió hace un tiempo. Desde sus redes sociales la prima de Ángela Aguilar les contó a sus seguidores la experiencia de ser abucheada por el público en pleno concierto. Si bien fue durante sus primeras presentaciones como cantante, lo cierto es que hasta la fecha no ha logrado olvidar el bochornoso momento.

Lee también: Majo Aguilar: esto es lo que piensa sobre las plataformas de contenido pago

Para Majo Aguilar se trató de un momento indescriptible. A ella le tocaba abrir una de las presentaciones de Calibre 50 cuando todo se tiñó de gritos. Sus nervios estaban a flor de piel, es que desde la organización le habían comentado que el aforo estaba completo ese día. Sin embargo, intentó poner lo mejor de sí, respiró hondo, tomó coraje y salió a cantar.



Apenas pisó el escenario Majo Aguilar los abucheos comenzaron. “Cantaba y todo el mundo cantaba las canciones conmigo, todos, todos, todos, se escuchaba un rugido impresionante de la gente cantando del público, dejaba de cantar y otra vez como ‘buuuu’”, recordó desde sus redes sociales. Es que ella no podía entender bien qué era lo que estaba pasando por que sabían las letras pero cuando paraba empezaban de nuevo.

Lee también: Eduin Caz: este es y esto cuesta la fragancia favorita del cantante de Grupo Firme

“Así se fue todo el show…”, explicó Majo Aguilar sobre una de sus primeras experiencias con el público. Pero cuando el espectáculo terminó ella aprendió una lección que la acompaña todos los días de su carrera. Es que pese a todo ella consiguió mantenerse firme sin importarle lo que ella sentía como el descontento de los asistentes. Fue por ello que al finalizar llegó el momento de la recompensa.



Majo Aguilar recuerda su primer abucheo pic.twitter.com/r0snjntuzX — Lo + viral (@VideosVirales69) January 2, 2023

En ese sentido, Majo Aguilar detalló que “al terminar el show, la gente me aplaudió muchísimo y hasta la fecha es un aplauso que recuerdo con muchísimo cariño y con mucha emoción y fue una lección muy linda que me dio la carrera”. Y lo mejor vino después, es que tras los aplausos los organizadores del recital la terminaron felicitando por su profesionalismo y por no haber abandonado el escenario a pesar de los abucheos.