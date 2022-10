Maite Perroni y Andrés Tovar: La actriz ahora sí llegará al altar tras compromisos rotos

El cuento de hadas que está viviendo Maite Perroni con su prometido Andrés Tovar, está a punto de tener su final feliz este domingo, cuando por fin se den el tan esperado "sí, quiero" ante el altar, pero el camino que tuvo que recorrer la exRBD para encontrar el amor verdadero, la ha llevado dos veces a estar comprometida y a terminar relaciones que parecían estables.

Uno de sus primeros amores importantes fue con el productor Güido Laris, quien fuera el director musical del grupo RBD, su romance comenzó en 2006 y fue llevado con todo discreción por la cantante, pero pasado el tiempo Perroni hizo una revelación el año pasado, durante una entrevista con la periodista Lourdes Stephen.

“A mí el matrimonio me daba igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa y dije ‘no, no me caso’. A mí ya eso como que se me quitó. Me iba a casar y no me casé. Y no me arrepiento ni un segundo“, dijo la estrella, quien terminó su relación con Güido en 2008.

Otro de sus grandes amores fue Mane de la Parra, con quien compartió dos años de relación la cual terminó en 2012. Su historia comenzó en una fiesta de Pedro Damián, quien fue el productor de la telenovela RBD, la cual catapultó la carrera de Perroni; desde esa vez el cantante quedó flechado por ella.

Con el pretexto de grabar una colaboración Mane pudo acercarse a Maite, luego comenzaron a salir y la relación se dio en 2010, pero a pesar de ser una de las parejas más queridas del medio su historia llegó a su fin.

“Mane de la Parra y yo nos despedimos con amor de la historia que hemos compartido, ahora cada quien seguirá su propio camino. Les agradecemos de antemano su respeto y apoyo”, fue lo que decía el tuit con que Maite anunció su rompimiento.

Su relación más duradera fue con el chileno Koko Stambuk, quien conoció a Maite cuando le produjo su álbum Eclipse de Luna (2013), para lo cual también escribió el tema "Ojos divinos"; desde entonces tuvieron una gran amistad que fue evolucionando en una relación, la cual comenzó ese mismo año.

Aunque Maite compartía algunos momento que pasaban juntos a través de sus redes sociales, su noviazgo siempre se llevó con total discreción, llegando a sumar ocho años juntos, en los cuales constantemente se les preguntaba que para cuándo sería la boda, pero ellos siempre respondían que estaban bien con la vida que tenían y no entraba en sus planes, pero la petición de boda llegó en 2018 y pese a que ella dijo que sí, nunca se manejó una fecha tentativa para la ceremonia, lo que sí llegó fue su rompimiento, que se dio el año pasado entre rumores de infidelidad por parte de la ex RBD con su ahora prometido Andrés Tovar, quien en ese entonces seguía casado con la actriz Claudia Martín.



Pero cuando confirmaron su noviazgo hace unos meses, también quisieron aclarar que cuando su noviazgo se dio ambos estaban ya solteros, pero se dio un reencuentro entre ellos ya que tienen 20 años de conocerse, y decidieron tratarse en otro plano más allá de la amistad, descubriendo que son felices juntos; pero a más de un año que su historia comenzara, hace un mes anunciaron que se comprometieron durante un romántico vuelo en helicóptero, donde él le pidió que se casaran y ella dijo que sí.

En la lista de amores de Maite Perroni, también estuvieron romances muy sonados como el que sostuvo con el cubano William Levy, con quien compartió el protagónico de la telenovela Cuidado con el Ángel (2009), pero fue una relación muy fugaz, lo mismo pasó con Carlos de la Mota con quien salió sólo durante dos meses en 2010.

