Madonna: Anuncian fechas reprogramadas para la gira Celebration en México

La icónica y controvertida reina del pop, Madonna, reveló las nuevas fechas de su gira 'Celebration' en la Ciudad de México. Los apasionados seguidores podrán deleitarse con su espectáculo en el emblemático Palacio de los Deportes. Esta serie de conciertos adquiere un significado especial, ya que marca el hito de sus cuatro décadas en la industria musica. ¡Te contamos los detalles!.

La noticia llega luego de que en junio trascendiera la preocupante hospitalización de la artista debido a una severa infección bacteriana, un revés que resultó en el aplazamiento del inicio de los 35 conciertos repartidos entre Norteamérica y Europa; el tour estaba originalmente programado para el 14 de julio pasado en Vancouver, Canadá.

La cantante arrancó su gira con "The Celebration Tour". Foto: Facebook Madonna

Madonna: ¿Cuáles son las nuevas fechas en Ciudad de México?

Hace apenas unos minutos, Ocesa, la empresa encargada del boletaje, compartió las fechas reprogramadas que ya tienen poca disponibilidad.

"¡La celebración continúa! Ahora que Madonna se ha recuperado y está lista para regresar a los escenarios, y para asegurarnos de brindar la mejor experiencia a los fans, las fechas en la Ciudad de México serán pospuestas de enero de 2024 a abril de 2024", se lee en el tuit oficial.

En un principio, los días en los que la intérprete de "La Isla Bonita" tenía previsto presentarse en nuestro país eran el 25, 27, 28 y 30 de enero de 2024. Sin embargo, ahora tendrán lugar los días 20, 21, 23 y 24 de abril en el mismo recinto, como ya se mencionó.

Ocesa también compartió las opciones disponibles para los titulares de las entradas. Aquellos que tengan boletos para las fechas anteriores pueden optar por asistir a las nuevas fechas según el día para el cual adquirieron inicialmente los boletos. En caso de que no puedan asistir, tienen la posibilidad de solicitar un reembolso completo.

Captura.

La gira promete sumergir al público en un "viaje artístico" por la carrera de la cantante desde su primer álbum, "Madonna", de 1983, hasta el más reciente "Madame X", de 2019, incluyendo un homenaje a Nueva York, la ciudad donde comenzó todo, según un comunicado.

Desde su debut, en 1982, la cantante se ha ganado el gusto del público gracias a canciones como "Material Girl", "Like a Virgin", "La isla bonita", que no sólo se convirtieron en grandes éxitos, si no en clásicos del pop.

Con información de EFE.