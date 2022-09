Han pasado cuatro años de la muerte del rapero estadounidense Mac Miller, pero su memoria sigue presente en todos sus fans, quienes lo siguen recordando, pero también en el corazón de la estrella Ariana Grande, una persona sumamente especial para el desaparecido artista, ya que no sólo fueron pareja, también llegaron a pasar momentos sumamente difíciles juntos, ella lo apoyó en sus problemas de adicciones y él fue un gran apoyo cuando la cantante sufrió un atentado en Manchester que cambió su vida.

Malcom James McCormick, su nombre real, perdió la vida a los 26 años de edad debido a una sobredosis de fentanilo y cocaína ocurrida el 7 de septiembre del 2018. En un principio, los seguidres de Miller llegaron a culpar a Ariana de su deceso, pues aseguraban que el rapero cayó en depresión luego de que la intérprete de "Thank u next" rompió su relación e inició un romance con el comediante Pete Davidson.

Mas tarde, en octubre del 2021 se descubrió que el culpable de su pérdida fue su dealer, Ryan Michael Reavis, quien aceptó que le vendía pastillas, por lo que fue condenado a 11 años de prisión.

Aunque el tiempo ha pasado, hay algunas cosas que se isguen diciendo sobre esta tragedia, como que el propio Mac pudo haber sospechado que su fin estaba cerca, ya que un mes antes de su muerte lanzó su disco “Swimming”, de donde se desprende su último sencillo “Self care” cuyo video muestra algunos mensajes.

En el clip aparece la frase “Memento mori”, frase italiana que traducida dice “recuerda que morirás”, pero lo que más llama la atención es que el vocalista se encuentra cantando mientras fue enterrado vivo y trata de salirse de un ataúd de madera, incluso una de la líneas pronuncia "like september I fall" (como septiembre caí), mismo mes de su fallecimiento.



La relación de Mac y Ariana

La pareja se conoció en 2013, cuando grabaron el tema "The Way", pero no fue hasta 2016 que la chispa sse dio entre ellos y decidieron hacer público su romance.

Aunque parecía que todo iba viento en popa, el noviazgo fue sumamente conflictivo, sobre todo para Grande quien luchaba por manetener a su novio lejos del alcohol y las drogas, sin emabrgo, en 2018 anunciaron su separación; incluso Ariana confesó que seguirían siendo amigos.

El mismo mes que terminaro, la también actriz reveló que había iniciado un romance con Pete Davidson, lo que ocasionó la molestia de Miller, incluso le compusó una canción a su ex, donde señalaba que no habñaría más con ella si no tenía amor que ofrecerle. Entonces se distanciaron.



Foto: YouTube

En septiembre de ese año, Miller perdió la vida y una de las más afectadas fue precisamente Ariana. La famosa no sólo lamentó la partida del músico, también le ha dedicado varios momentos importantes de su carrera, por ejemplo la canción “Thank u, next”, donde lo menciona : “Me gustaría decirle gracias a Malcom porque él era un ángel”, reza parte de la primera estrofa y en cuyo video cuando interpreta esta parte mira hacia arriba.

Otra manera en que recuerda Grande a Miller es a través de su línea de maquillaj, que lanzó a finales del año pasado llamada “R.E.M. beauty”, pues un labial lleva el el nombre de “Picking petals”, frase que se incluye en la canción “The Way” que ambos interpretan.

