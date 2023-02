Mabel Cadena pide valorar el apoyo teatral

Como es bien sabido, el teatro ha sido uno de los sectores del entretenimiento más golpeados por la pandemia, crisis de la cual aún no logra salir, por eso es muy importante el apoyo y la actriz Mabel Cadena hizo su parte con algo muy sencillo. “Si tienen teatro, dejen acá su bonito póster: 1. Para que yo vaya a verlos. 2. Para que corramos la voz y se llenen sus salas”, fue el mensaje que dejó en Twitter y de inmediato la comunidad teatral respondió con carteles.

Ceci Galliano conserva el anillo de Rulli.

Cecilia Galliano estuvo casada con Sebastián Rulli durante 11 años, fruto de esa unión nació Santiago, quien actualmente tiene 13 años, y aunque él está muy lejos de contraer nupcias, ya tiene el anillo de compromiso para su futura esposa, porque será el que su madre recibió por parte de Rulli. La actriz argentina dijo al presentar la obra El marido perfecto, que conservó esa sortija porque en su momento significó algo importante, algo que espera valore su futura nuera.

¿Super Junior son ahora Super senior?

Una grata sensación dejó el grupo coreano Super Junior a su paso por México, si bien algunos cuestionaron la imagen de algunos integrantes, que ya rondan los 40 años. En redes sociales, no faltó quien dijo que Shindong, de 37, ya no parece tan junior. La banda se mostró amable pero seria en la rueda de prensa que ofreció en la Ciudad de México, en la que no supo responder si su show era muy diferente al de su país natal: “No sabría decirles”, dijeron.