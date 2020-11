Lynda Carter celebra a Kamala Harris con poder de la Mujer Maravilla

La algarabía por el triunfo de Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de EU, ha hecho que distintas figuras se proclamen al respecto, pero también el logro que ha alcanzado Kamala Harris en la carrera por la vicepresidencia provocó que Lynda Carter hiciera una manifestación respecto al empoderamiento femenino.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la actriz que dio vida a la Mujer Maravilla celebró el 45 aniversario del programa televisivo, sosteniendo que su personaje dio un legado por todo lo que representa.

"¡Me siento honrada de ser parte de este legado y todo lo que representa, y muy emocionada de celebrar el poder de las mujeres en un día tan auspicioso!", afirmó la actriz el mismo día que se anunció el triunfo demócrata.



On this day 45 years ago, I appeared on television as Wonder Woman for the very first time. I am honored to be a part of this legacy and everything that it represents, and so thrilled to celebrate the power of women on such an auspicious day! pic.twitter.com/4QOOjhlbFD

— Lynda Carter (@RealLyndaCarter) November 8, 2020