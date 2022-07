Luz María "la empresaria millonaria" por fin responde ante el escándalo

Luz María, mejor conocida como "la empresaria millonaria", por fin rompe el silencio luego de ser denunciada por el productor Rodrigo Fragoso por presunto fraude y robo; además la señala de haber tenido actitudes clasistas, transfóbicas y homofóbicas en su reciente visita a México.

A través de una entevista transmitida en su cuenta de Instagram, la TikToker aseguró que no odia a la comunidad LGBT+ y que, por el contrario, muchos de sus amigos son parte de ella.

En el mensaje que acompaña el video, y en varios momentos de su discurso, pronuncia mal las siglas de la comunidad LGBT+, pues se dirige a ellos como la "comunidad GLBT+", detalle que los cibernautas no dejaron pasar y le criticaron.

"Nada ni nadie va a opacar el amor que tengo hacia la comunidad GLBTI +… Las personas que me conocen y saben como soy dirán #YOCREOENTIMARIAJOSE", se lee.

En la entrevista con la activista Diane Rodríguez, Luz María no mencionó nombres, pero puntualizó que la denuncia y los señalamientos en su contra (por parte del director general de la agencia, Rodrigo Fragoso), eran falsos, y solo buscaban desprestigiarla por alguna razón que no conoce.

“Esta persona me está atacando directamente con la población de mis seguidores con los más vulnerables para mí, porque yo no soy homofóbica, yo no soy transfóbica; él sabe que eso a mí me afectaría muchísimo, que son el público que más apertura me ha dado, son las personas que más me han apoyado.

“Jamás he tratado mal a ellos ni a nadie, no es mi estilo, soy una persona que no le gusta ser tratada mal y por ende yo no trato mal a los demás”, expresó.

Sin entrar en detalles, dijo que no le interesaba hablar por el momento de las acisaciones en específico, sólo le importaba mandarle un mensaje de amor a la comunidad.

“Esa persona está diciendo muchas cosas que no son, y de esas cosas ni siquiera me interesa hablar; sólo quiero que le quede claro a la comunidad GLBT+ que yo jamás en la vida he sido, ni seré, transfóbica ni homofóbica”, reiteró.

Puntualizó que estos días ha sentido miedo, y sólo esperaba instalarse de nuevo en su país, Ecuador, para poder defenderse.

“He sentido miedo, sólo estaba esperando llegar a mi país para que mi voz sea escuchada, porque lamentablemente esta persona no es buena, no tiene buenos sentimientos”.

María José dijo que a ella le encanta ir a las discos gay, pues son son más divertidas que las heteros, y sugirió que esta persona que la está atacando probablemente contrató a gente para que dijeran que ella los había tratado mal, pues asegura no conocer a las personas que la están acusando.

Luz María enfrenta más problemas

En México, Fragoso reveló que acudió a la Fiscalía de la Ciudad para formalizar sus acusaciones y buscar que Luz María devuelva los más de 400 mil pesos que le pagó por una serie de presentaciones, entrevistas en diferentes programas, eventos y hasta grabaciones que no cumplió.

Además, en Ecuador fue señalada por sus excompañeros de trabajo, quienes aseguran que les copió el nombre de su canal, la marca y hasta el contenido del mismo.

En una transmisión en vivo que el canal “Luz María” hizo, se desvincularon por completo de la llamada “empresaria millonaria” ya que revelaron que, aunque sí inició su “carrera mediática” con ellos, desde hace poco más de cuatro meses abandonó la empresa SK Medios, que los representa, para buscar mejores oportunidades.

explicaron que una vez que dejó el equipo e inició una relación laboral con Ecuamedios, copió su marca y hasta el mismo nombre: “Luz María no es una persona real, María José Villavicencio, la mujer pequeñita que ustedes conocen, sí lo es; pero no tenemos ninguna relación laboral con ella, está desvinculada de SK Medios”, dijo Pablo Sánchez, una de las figuras más conocidas del canal.

“Hace cuatro meses dejó de trabajar con nosotros. Cuando ella se va, junto con otros tres actores, copia expresamente el nombre de nuestra página y nuestra marca personal sin autorización legal, ni nada”, agregaron.

