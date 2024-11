Lupita Tovar, una de las actrices mexicanas pioneras en Hollywood en las décadas de los 20 y 30, vuelve a la vida gracias a Drácula, uno de los personajes de terror clásicos desde hace casi un siglo.

A la oaxaqueña le ha prestado su cuerpo la actriz Yare Santana para la serie de comedia Y llegaron de noche, liderada por Eugenio Derbez, disponible en ViX.

La producción narra la manera en que fue filmada, en horarios nocturnos durante 1930, la versión en español de Drácula, aprovechando las locaciones y vestuario que en el día utilizaba la original en inglés, con Bega Lugosi.

Tovar, de entonces 20 años, encabezaba el reparto con el ibérico Carlos Villarías, ahora interpretado por Eugenio.

“Fue una artista que fue abriendo camino en EU y cuando me llegó la historia, que no conocía, dije, ‘¡wow!’ Yo soy cubana, había una parte del cine mexicano que había estudiado pero no sabía esa parte de su vida y luego me di cuenta que poca gente la conocía.

“Cuando se filmó la película ella pensaba en regresarse a México porque por su acento no encontraba trabajo”, comenta Yare.

Durante su estancia en Hollywood, Tovar fue dirigida entre otros por Walter Lantz, uno de los productores de la serie animada El pájaro loco, así como compartido set con Victor McLaglen (Fuerte apache) y Rose Hobart (Dr. Jekyl and Mr. Hyde).

En México, protagonizó Santa, la primera cinta sonora nacional y Resurrección, siendo merecedora del Ariel de Oro a la trayectoria por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) en 2001. Falleció a los 106 años en Los Ángeles, en 2016.

Y llegaron de noche retoma el hecho real de su relación con Paul Kohner, productor al que conoció durante la filmación de Drácula y con quien sostuvo un matrimonio de casi cinco décadas, siendo abuela de Paul y Chris Weitz, hacedores de las cintas American pie, La brújula dorada y Antz.

“Encontré un libro de su hijo, que eran memorias recopiladas de ella y pude conocer de primera mano lo que le tocó vivir; su proceso en Drácula, el del amor con Paul”, dice Yare, quien vio la película original en español para hacerle honor al estilo actoral de la época.

Santana actuará en un episodio de la nueva temporada de Mujeres asesinas y, en diciembre estrenará la serie Ahora que no estás.

