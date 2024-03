Luis R. Conriquez: Karen Caro responde a las acusaciones de violencia del cantante

Karen Caro, la expareja del cantante de música regional mexicana Luis R. Conriquez, respondió a las recientes acusaciones públicas formuladas en su contra por el famoso. Este último afirmó haber sido agredido físicamente Caro, así como por su exsuegra y excuñada, durante unas vacaciones en compañía de su nueva pareja.

En un video compartido en Instagram, Conriquez explicó que alquiló una casa para pasar un tiempo tranquilo con sus hijos y su novia. Sin embargo, según su testimonio, su ex y familia ingresaron a la propiedad sin su consentimiento, interrumpiendo el ambiente pacífico que había buscado.

El cantante narró que, al percatarse de su entrada, intentó proteger a su pareja y facilitar su salida, momento en el cual fue agredido físicamente. "Supieron dónde estaba yo. Iba ella, iba su hermana, iba su mamá, iba otra amiga de ella, se subieron hasta el cuarto donde yo estaba, se metieron por una parte de atrás, yo estaba acostado con mi novia, y ya cuando miré que entraron, pues, se le fueron encima todas a ella", explicó. Además, mostró "evidencia" de las lesiones sufridas, como el enrojecimiento en algunas partes de su rostro, indicando haber sido golpeado con una veladora.

“Aquí pueden ver, me golpearon con una veladora, la neta no supe, nomás recibía. Ya llegó muy lejos y yo siento que está mal todo este rollo”, continuó

Captura.

Luis R. también mencionó que decidió separarse de Karen debido a su incomodidad en la relación y por el bienestar de sus hijos, revelando que dejó su matrimonio el 8 de enero y que el proceso de divorcio está en curso.

Por su parte, Karen Caro se defendió de las acusaciones a través de sus redes sociales, escribiendo en sus InstaStories: "No digas que tú fuiste el afectado cuando sabes que tú nos agrediste", acompañando su mensaje con una fotografía de su brazo lesionado.

Sin mencionar nombres, agregó que no tenía objeción si el famoso tenía una nueva relación, pero señaló que debe estar legalmente separado antes de iniciar otra. Asimismo, prometió revelar la verdad sobre el incidente más adelante: "Si una persona no respeta a su familia, no se puede esperar menos. Gracias a Dios me libré de eso. Hay que educar bien a sus hijos para que no golpeen a mujeres".

Caro advirtió: "Pronto les daré a conocer todo. Yo sí tengo videos de todo lo que pasó".

Hasta el momento, ninguno de los dos ha proporcionado más detalles al respecto.

Foto: Captura de Instagram de Karen Caro.