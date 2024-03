Denuncia el cantante Luis R. Conriquez ataque de su ex esposa y su ex suegra

Hermosillo, Sonora.- "Esto ya llegó muy lejos", expresó el cantante Luis R. Conriquez al denunciar que fue atacado por su ex esposa, ex suegra y ex cuñada, cuando vacacionaba con su nueva pareja.

A través de un video en redes sociales explicó que desde el pasado 8 de enero se separó de su ex pareja.

“Cuando tu no estás a gusto con alguien, te tienes que ir, te tienes que ir porque tienes hijos, no te puedes estar peleando todo el tiempo, entiendan eso.”

El cantante de corridos bélicos, originario de Caborca Sonora, dio una explicación pública de los hechos a pesar de que dijo. no le gusta estar metido en chismes y polémicas.

“Paso algo, renté una casa, para estar tranquilo, disfrutar las vacaciones iba con los plebes, con mi actual novia, y se metieron a la casa ellas, supieron donde estaba yo.”

“Iba ella, iba su hermana, iba su mamá, iba otra amiga de ella, se subieron hasta el cuarto donde yo estaba, se metieron por una parte de atrás, yo estaba acostado con mi novia, y ya cuando miré que entraron, pues, se le fueron encima todas a ella”.

Como pude las retuve pa’ que ella se fuera, y me golpearon, aquí pueden ver, me golpearon con una veladora, la neta no supe, nomás recibía, comentó.

“Ya llegó muy lejos y yo siento que está mal todo este rollo", lamentó.

Quiero que ustedes sepan como son las cosas en realidad, yo no soy una persona mala, no crean”, expresó Conríquez.

El cantante y compositor de corridos aseguró que no ha dejado de cumplir a su familia, pero tiene derecho a ser feliz.

