Luis R. Conriquez: ¿Quién es Karen Caro, exesposa del cantante que fue acusada de agresión?

El nombre del cantante de regional mexicano, Luis R. Conriquez, se encuentra en tendencia en redes sociales.

Y es que el cantautor denunció que fue atacado por su exesposa (de quien se separó desde el pasado 8 de enero) su exsuegra y excuñada, cuando vacacionaba con su nueva pareja.

En el clip, el cual fue publicado en su cuenta de Instagram, el famoso mencionó que había alquilado una casa para pasar un tiempo tranquilo con sus hijos y su novia. Sin embargo, según su testimonio, su ex y su familia ingresaron a la propiedad sin su consentimiento, irrumpiendo en el lugar donde él se encontraba.

“Paso algo, renté una casa, para estar tranquilo, disfrutar las vacaciones iba con los plebes, con mi actual novia, y se metieron a la casa ellas, supieron donde estaba yo. Iba ella, iba su hermana, iba su mamá, iba otra amiga de ella, se subieron hasta el cuarto donde yo estaba, se metieron por una parte de atrás, yo estaba acostado con mi novia, y ya cuando miré que entraron, pues, se le fueron encima todas a ella”, expresó.

Aunado a ello, el intérprete de “Si no quieres no” dijo que al ver que se le “fueron encima”, trató de detenerlas para que su actual pareja pudiera salir, pero no resultó como lo esperaba, pues lo terminaron golpeando con una veladora.

A pesar de no ser partidario de las polémicas, Luis R. Conriquez sintió la necesidad de aclarar la situación para que su imagen no fuera malinterpretada.

“Quiero aclarar esto que ya llegó muy lejos, y yo siento que está mal todo este rollo. Quiero que ustedes sepan cómo son las cosas en realidad. Yo no soy una persona mala, no crean. Yo sé que mucha gente sabe quién soy”, puntualizó.

No mamen que a Luis R Conriquez la exesposa y los excuñados le dieron una putiza a él y a la nueva novia ,si hubiera sido al revés se le acaba la carrera pic.twitter.com/FJ6ZhlkYEC — X Mister Bot (@XMisterBot) March 28, 2024

Tras este video, Karen Caro salió a defenderse mediante sus historias de Instagram, donde no sólo confirmó que se pelearon a golpes, si no también aclaró que su molestia fue porque el cantante ya comenzó una nueva relación cuando todavía no están divorciados.

“A penas ayer me la negaste y divorcio aún no hay. No se puede andar de novio antes de estar divorciado. Aquí esta claro que yo rente casa en Las Conchas y el de burlesco llevo a su amante a donde mismo, en donde tenía yo a mis hijos”, escribió en una de sus historias.

¿Quién es Karen Caro, exesposa de Luis R. Conriquez?

Karen Caro es la madre de los hijos del cantante Luis R. Conriquez.

Aparentemente es originaria del norte de México.

Ganó popularidad en redes sociales, debido a la forma extravagante de vestir y a los costosos regalos que recibía por parte del cantante.

También llamó la atención en Instagram, donde actualmente cuenta con más de 400 mil seguidores, por la colección de bolsos exclusivos de marcas que presumía, como Chanel Yves Saint Lauren, Louis Vuitton.

Karen Caro, exesposa de Luis R. Conriquez. Foto: Instagram

