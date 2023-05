Luis Miguel se mantiene en contacto con los hijos de Aracely Arámbula, dice viuda de su exmanager

La vida privada de Luis Miguel ha sido objeto constante de atención y especulación desde sus primeros pasos en la fama durante su adolescencia. Uno de los temas que ha generado mayor controversia es su relación con Miguel y Daniel, los hijos que tuvo con la actriz Aracely Arámbula. Incluso, en meses anteriores, diversos medios de comunicación informaron sobre supuestas implicaciones legales debido a la supuesta falta de cumplimiento de la manutención por parte del cantante.

Sin embargo, en medio de las múltiples versiones y rumores que han rodeado la carrera de "El Sol", surge una voz que ofrece una perspectiva diferente. Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien fuera el exmanager del famoso, aseguró que este sí mantiene una relación con sus hijos.

“Es un tema delicado, yo no soy la persona para hablar, sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos y tampoco se va a decir”, explicó.

Miranda detalló que actualmente el intérprete de “La Bikina” está muy enamorado de Paloma Cuevas y se le ha visto paseando con las hijas de la diseñadora de modas en varias ocasiones.

“Cosa que me llama también la atención”, agregó.

En redes sociales, algunos usuarios han expresado duras críticas hacia el intérprete, tildándolo de desobligado y sinvergüenza. Acusan al "Sol" de no cumplir siquiera con la manutención de Miguel y Daniel, mientras señalan que muestra un trato diferente hacia las hijas de su pareja, Paloma y Bianca, a quienes incluso lleva personalmente a la escuela.

“El señor no se hace cargo de sus hijos y aun así lo idolatran cuando como ser humano deja mucho que desear”, “Un hombre/mujer que no ve por sus hijos No vale nada, sea quien sea. Ni los animales hacen eso”, “Lo dicho: no les gusta ser padres, pero sí padrastros! Jaja”, “Siempre es así, dejan la esposa e hijos para mantener los hijos de otra, un clásico en México”, se leyó en Twitter, el pasado 10 de mayo, cuando salieron a la luz algunas imágenes del cantante bajando de una camioneta para dejar a las menores en la puerta de su instituto.

Por su parte, Miranda expresó que la gira de Luis Miguel está generando gran éxito en su país.

“En Argentina es una locura, las chicas, la gente tratando de conseguir entradas, ya todo se agotó. La gente enojada, no durmiendo porque de repente tengo amigas que estaban en la fila 95 mil... el sistema es muy lento”, contó.

¿Cuándo demandó Aracely a Luis Miguel por la manutención de sus hijos?

De acuerdo con reportes , Aracely demandó al “Sol” en 2019: “No quiero afectar a nadie absolutamente, no deseo afectar a mis hijos”, dijo en aquel entonces a “People”.

La famosa se separó del cantante tras el nacimiento de Daniel, su segundo bebé.

Miguel, de 13 años, y Daniel, de 15, aparentemente, no conviven con Luis Miguel desde hace años, incluso, la artista externó que le gustaría que el famoso tuviera un acercamiento con ellos.

‘Sé que #LuisMiguel ve a sus hijos de vez en cuando’ EN VIVO Viuda de exmánager de #LuisMiguel, #LucíaMiranda asegura que el cantante mantiene contacto con sus hijos #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/68PSDGF5ob — De Primera Mano (@deprimeramano) May 23, 2023

