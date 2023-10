Luis Miguel sí enfrenta proceso en la CDMX por falta de pago de la pensión de sus hijos, confirma abogado de Aracely

En las últimas semanas, la situación legal de Luis Miguel, respecto a la pensión alimentaria de sus dos hijos, Miguel y Daniel, ha abierto el debate no sólo en las redes sociales, también en los medios de comunicación, pues mientras la madre de los niños, la actriz Aracely Arámbula asegura que no ha pagado lo que le corresponde, su expareja, Myrka Dellanos, niega que el llamado "Sol de México" sea un deudor alimentario.

Ahora, entre los dimes y diretes, el abogado de la Arámbula, el licenciado Guillermo Pous, confirmó que Micky no ha hecho los pagos para cubrir las necesidades de los menores desde 2019, por lo que no sólo sí existe una demanda en su contra en los juzgados de lo familiar de la CDMX, sino que está enfrentando el debido proceso.

“Efectivamente el señor Gallego Basteri es un deudor alimentario porque no ha pagado desde diciembre del 2019”, expresó Pous en entrevista con EL UNIVERSAL.





Luis Miguel se encuentra en una extensa gira por varios países de América, incluido México. / Foto: Instagram.





Incluso, dio un adelanto de lo que pasaría durante el proceso, pero prefirió no ahondar al respecto: “En las demandas de alimentos se le solicita al juez que obligue a la otra parte a que provea los medios necesarios para cubrir la pensión o a que se apliquen medidas de apremio (urgencia); este proceso sucede en los juzgados familiares de la Ciudad de México”, agregó.

El pasado domingo circuló un documento emitido por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México en el que se confirmaba que el intérprete de "La incondicional" está libre de toda acusación respecto a sus obligaciones como padre; sin embargo, a pesar de que Pous corroboró que es un escrito real y legal, también explicó que dicho documento está siendo sacado de contexto.

“Que el documento haya indicado que no lo tiene registrado, en ese momento, como un deudor alimentario moroso no significa que no lo sea, es un documento real, pero no está actualizado”, aclaró.





Este es el documento que empezó a circular en el que se niega que forme parte del registro de deudores alimentarios. Foto: Especial





¿Por qué Luis Miguel no aparece como un deudor alimentario?

Ante la pregunta de por qué no aparece como un deudor alimentario, Guillermo Pous respondió que para que esto suceda tendría que existir una instrucción directa de un juez en la que se indique su inscripción a este registro.

“En tanto no haya esa indicación por parte del juez, (Luis Miguel) no va aparecer en ese listado, lo que no significa que no lo sea. Para que aparezca se requiere que el juez lo solicite expresamente. Si bien es un documento real y es un documento cuya fecha es actual, no refleja la situación del momento, porque el señor sí lo es (deudor alimentario moroso), simplemente todavía no se da la indicación que esté inscrito en ese registro", finalizó

Sobre las condiciones que "La Chule" pide para resolver este problema, el representante legal aseguró que lo único que solicitan es el pago, actual y atrasado, de la pensión alimenticia; es decir todo lo que involucra para cubrir los gastos y manutención de los menores,además de que este proceso sucede en México y no en Estados Unidos, puesto que ambos jóvenes viven en este país, independientemente de la ciudadanía o nacionalidad de estos adolescentes.

