Luis Miguel se niega a cancelar y a fallar a sus fans

Con una gira que ha sido nombrada como la más taquillera del mundo, Luis Miguel también ha demostrado el compromiso que tiene con sus fans, al no haber cancelado ninguno de sus conciertos, ni siquiera por enfermedad. Juan Manuel Navarro, coautor de la biografía “Oro de rey”, cuenta que cuando inició su tour en Argentina, le pidieron al Sol que cancelara sus conciertos debido a problemas de salud: “Mis fans esperaron cuatro años para verme”, fue la razón que dio el cantante para continuar. “Luis Miguel se ha sobrepuesto a dificultades físicas, pero ahí sigue, dando de qué hablar. Y si sigue así, la gira podría extenderse hasta el próximo año y llegar a los 200 conciertos”, agrega el periodista, quien ha seguido al artista a lo largo de casi todo el tour que arrancó en agosto del año pasado.

Wendy amenaza con mandar a “La academia”.

Ahora que es conductora de “La casa de los famosos México”, Wendy Guevara está imparable y dispuesta a poner orden en todo lo que sea necesario, por lo que amenaza al personal que la rodea en que hará cambios. “Los vamos a mandar a ‘La academia’. De una vez les digo: los vamos a mandar a lo peor. Tengan cuidado, entonces por favor los camarógrafos se comportan”, advierte la ganadora de la primera temporada del programa de Televisa, que se caracteriza por hablar sin tapujos.





La influencer anda imparale. Foto: Instagram





Aseguran que en “La casa de los famosos México” también se cuida la salud mental

Y hablando de “La casa de los famosos”, otra de sus conductoras, Odalys Ramírez, asegura que no todo es drama y controversia dentro de la casa, pues también se cuida la salud de mental de las celebridades, porque el encierro puede ser causante de distintas emociones no tan positivas para la salud: “Aquí se cuida muchísimo todos y cada uno de los aspectos que rodean no sólo a las celebridades, sino a estos seres humanos que hay que cuidar” y esto aplica no sólo durante su estancia, también antes y después de su paso por la casa más famosa de México. “No es sólo meterlos en una licuadora y ponerla a máxima velocidad para ver qué sale, se cuida muchísimo todos”.





"La casa de los famosos México" cuida a sus inquilinos. Fotos: Instagram





