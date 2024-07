¿“La Academia” se rinde ante “La casa de los famosos México?”

La competencia por el rating se pone cada vez más difícil, sobre todo si se quiere luchar contra “La casa de los famosos México” y sus galas en vivo. Tal parece que el reality show de Azteca se rindió ante el programa de Televisa, pues ambas transmisiones estaban al mismo tiempo del lunes al viernes pasado, tanto en el canal 5, como en Azteca 7, respectivamente; sin embargo, ante el boom de su competencia, “La academia, camino a la fama” cambió de horario y se verá a las 16:30 horas, mientras que las transmisiones del “La casa de los famosos”, entre semana, seguirán a las 22:00 horas.

Arath de la Torre no nació en Cancún, como dice Wikipedia

No siempre es bueno confiarse de todo de lo que se dice en Internet, asegura Arath de la Torre, quien esta consciente de que la famosa página de Wikipedia no tiene sus datos correctos, y es que el portal asegura que el conductor es originario de Cancún, cuando en realidad nació en la capital mexicana. Antes de ingresar a "La casa de los famosos México", Arath habló con EL UNIVERSAL y aclaró esta confusión: “A los 16 años regresé a mi tierra natal: la Ciudad de México; porque yo nací ahí, en el Hospital Inglés, no en Cancún como dice Wikipedia”, dijo el comediante de 49 años.





Arath de la Torre aclara sus raíces. Foto: Luis Camacho | El Universal





“Betty la fea 2” no se deja amedrentar por los realities mexicanos

Después de una ardua campaña de promoción, “Betty la fea 2” resultó ser el programa más visto de Prime Video en 17 países, un buen resultando tomando en cuenta que se estrenó apenas dos días antes de que se lanzaran en México los reality shows de Azteca y de Televisa que están marcando la conversación y mucho mejor que “¿Quién lo mató?”, la serie biográfica sobre Paco Stanley de la misma plataforma streaming que, si bien prometía mucho y causó polémica desde que se comenzó a grabar, fue opacada por los mismos comentarios en contra de Mario Bezares y de Paola Durante y que, de rebote, terminaron promoviendo el docuserial de Vix que realizó Televisa sobre el mismo Stanley.