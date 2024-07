La voz de Héctor Bonilla se escuchará hoy en los Juegos Olímpicos

Héctor Bonilla se escuchará hoy en los Juegos Olímpicos. Y eso porque el cortometraje "Un balón", donde presta su voz a uno de estos esféricos contando su vida, se proyectará en la Casa Club de los atletas en el marco del Oly House Film Festival, el primer certamen temático organizado por la Asociación Mundial de Atletas Olímpicos. El festival durará las dos semanas de la justa deportiva. En México, el corto de Octavio Maya no ha sido aceptado en eventos nacionales, pero sí en mundiales como el Sport Film Liberec de República Checa, considerado como el Oscar a las películas deportivas. Ante esto, el realizador espera subirla eventualmente a alguna plataforma digital para el público mexicano.

Susana Zabaleta impresiona con su talento en "El Brunch"

Susana Zabaleta está muy presente ante el público por su honestidad brutal al dar su opinión, defenderse de alguna crítica e incluso por tener parejas mucho menores que ella. Sin embargo, la gente ha perdido de vista que es una de las mejores cantantes que tiene México, con preparación vocal en el bel canto y un rango vocal impresionante. Esto lo demostró hace un par de meses en una entrevista en el programa de radio "El Brunch", donde habló sobre lo que siente al cantar e interpretó una estrofa de "O mio babbino caro", dejando a las conductoras Gaby Cam y Riva Pop impresionadas. El video de esta interpretación está en YouTube, y los usuarios han comentado sobre su gran talento y lo poco reconocida que es en su país, además de destacar su sencillez y gran sentido del humor.

Lucero sorprende con su participación en "El Mago"

La puesta en escena "El Mago" (The Wiz) está a punto de bajar el telón de manera definitiva, le queda sólo un fin de semana más. Sin embargo, hubo alguien que no se quedó con las ganas de subir al escenario del Teatro Hidalgo: la cantante Lucero. Ella formó parte del grupo de ayudantes de la malvada Malévola, en el número de la canción "Las malas noticias no me des", que abre el segundo acto. El productor Juan Torres compartió este momento el viernes pasado en su cuenta de Instagram, desatando reacciones variadas entre los fans de la obra. Algunos agradecieron que la "novia de América" estuviera en escena unos minutos, otros pidieron que la pusieran en un personaje principal e incluso reclamaron que no se avisara de esta participación. Lo cierto es que este recinto y el musical se han convertido en un segundo hogar para Lucero y Lucero Mijares, quienes pasan mucho tiempo en este lugar pero que pronto tendrán que decirle adiós.