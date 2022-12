Luis Miguel: ¿A qué se dedica hoy la reportera argentina a la que el “Sol” besó luego de un show?

Cinco años han pasado desde que Luis Miguel lanzó su último disco “¡México por siempre!” y lo presentó con una gira homónima por todo el continente y otros países del mundo. En la actualidad, el cantante se encuentra lejos de los medios de comunicación y con un perfil mucho más tranquilo, ausente en la exposición pública.

Pero este aspecto del artista no fue así en los primeros años de su carrera musical. En su época de plena juventud y esplendor inicial, “El Sol” era mucho más que amigable con la prensa y las notas con reporteros estaban a la orden del día, al igual que las conferencias de prensa.

El día que Luis Miguel besó a una reportera

Argentina es uno de los países que siempre enloqueció con la presencia del padre de Michelle Salas y con cada uno de sus conciertos. En el país sudamericano, “Luismi” dio muchas entrevistas para los programas más exitosos del momento y también ofrecía conferencias de prensa, pero hubo una que fue totalmente descontracturada y desopilante por el encuentro que tuvo con una reportera.

Cuando el intérprete de “Suave” transitaba sus 22 años, dio una nota para el reconocido programa de humor argentino “El Show de Videomatch”, a cargo de la conducción de Marcelo Tinelli. La reportera que en ese entonces acudió a entrevistar al cantante fue Marina Vollmann y se declaró como ferviente fan y enamorada de él.

“¿Me puedo apoyar así?”, le dijo la reportera en tono cariñoso a su ídolo y este le respondió: “Tú te puedes apoyar como creas conveniente”. Lo que siguió fue un juego de coqueteo y acercamiento, donde la periodista le mencionó a Luis Miguel: “Es que me volví loca. Me terminé enamorando de vos. Te vi acá en el escenario… Me morí de amor cuando cantaste”.

Para responder a los halagos de Vollmann, el artista que actualmente goza de sus 52 años le dijo: “Reina, si me quieres dar un beso en la boca, es cuestión de que me lo digas”. En ese momento, al ganador de varios Grammy se lo vio un poco más relajado y alegre, por lo que se dijo que podría haber bebido unas copas de más. Luego de besar a la reportera argentina, el ex esposo de Aracely Arámbula le dijo: "Si quieres otro, apaga la cámara”.

En la actualidad, Marina tiene dos hijos y ha mencionado en algunas entrevistas que tuvo que dejar su trabajo como periodista por un tiempo, debido a la detección de dislexia que tuvo que tratar. Incluso a uno de sus hijos también le detectaron el mismo trastorno del lenguaje. Fue así que con los años se dedicó puramente a la maternidad y a concientizar sobre este tipo de alteración a través de sus redes sociales y la colaboración con una ONG de esta índole.



Marina se dedica a la maternindad y a concientizar acerca de la dislexia. Fuente: Instagram @marinavollmann