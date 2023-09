Luis Fonsi revela que él y Adamari López congelaron sus embriones cuando se separaron

Pareciera que el capítulo de su relación no termina por cerrarse para Luis Fonsi y Adamari López, porque constantemente se van revelando detalles de su rompimiento, que los vuelven a poner en el escrutinio público lo quieran o no, y en esta ocasión fue él quien habló por primera vez de su separación a 14 años de distancia.

“No he hablado nada, llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera, la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer, o iba a quedar yo como el malo”, declaró Luis Fonsi durante una charla para el canal de Youtube Molusco TV.Fonsi, quien estuvo casado con Adamari de 2006 a 2010, explicó que no es verdad que haya abandonado a la actriz cuando ella enfermó de cáncer, simplemente el amor entre ellos se fue apagando y decidió decir adiós para buscar su felicidad.

"Saqué un comunicado en ese momento cuando me atacaron y yo puse los hechos, dije esto fue lo que pasó, me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme, porque no era feliz y los hombres y las mujeres merecen ser felices. Si hay algo que no está funcionando, hay que alzar la mano y decir oye, 'yo también quiero ser feliz'". El intérprete de "Despacito" no quiso revelar quién fue el culpable del fin de su matrimonio, porque no quiere decir ni una palabra negativa sobre quien fue su esposa, a cambio de eso decidió quedarse con los momentos bonitos, que dijo fueron muchos.

"No funcionó, no todas las relaciones funcionan y es la realidad, nos pasa a todos y uno sigue para adelante y sigue siempre con una sonrisa”. Sobre si hubo abandono de su parte justo cuando ella pasaba por una de las etapas más complicadas de su vida, Fonsi aseguró que no hubo nada de eso, que el hablar de algo así va bien para una novela pero no para la vida real y en el caso de su matrimonio con Adamari eso no va.

"Cuando nosotros nos separamos no nos separamos por ningún escándalo o ninguna guerra, nosotros nos separamos con mucho amor, de hecho. Fue difícil porque nos reuníamos y eso era un lloriqueo todos los días los dos, era difícil porque no estábamos peleando, no pasó nada, simplemente se fue el amor, son cosas que pasan”.

Tanto se abrió Fonsi en esta entrevista, que habló sobre los embriones que congelaron antes de que Adamari iniciara con las quimioterapias para combatir el cáncer de mama que padeció; el cantante señaló que esto fue lo único que la actriz le pidió para separarse, petición a la cual accedió. Esta decisión le trajo la crítica y la desaprobación de sus círculo más cercano, porque le decían que era mejor separarse sin que hubiera hijos y al aceptar que Adamari tuviera acceso a esos embriones, era como hacer las cosas al revés, pero dijo que no iba poder vivir sabiendo que le iba a quitar a su exesposa la única oportunidad de ser madre.

"Y le dije que sí, no tan sólo eso sino que yo tengo que ser el padre, tengo los mismos derechos, esto no es un donativo, tengo los mismos derechos y yo voy a estar ahí, yo voy a pagar lo que tenga que pagar y le buscaremos la vuelta si llega el momento, no sé cómo va a ser. Y esto lo digo porque ya se ha dicho y ella ha hablado de esto". Luis Fonsi accedió a hablar sobre esta etapa de su vida, porque como dice su más reciente sencillo "Pasa la página", y esto ya quedó en el pasado para él.

"Por eso me incomoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó, porque ya pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo y tengo la mejor esposa del mundo. Tengo dos hijos grandes, ya mi hija tiene 11 años y ya es otra mentalidad".

