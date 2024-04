Erik Rubín llora y otros de los momentos más emotivos de "Juego de voces"

Un momento muy emotivo fue el que vivió Erik Rubín durante el tercer programa de “Juego de voces”, en donde reiteró el amor que le tiene a su hija Mía y derramó algunas lágrimas al rememorar que ella llegó algunos años después de que él perdiera un bebé con Andrea Legarreta.

“Esta canción que te voy a cantar es muy importante para mí y para los dos, con esta canción te bañaba, bailamos tus 15 años en pandemia y tú sabes lo difícil que fue el camino, perdimos un bebé y fueron más de cinco años para que llegaras a hacernos inmensamente felices, te amo preciosa”, le dijo el exTimbiriche.

Enseguida Rubín le cantó el tema “You are so beautiful”, en donde ambos terminaron llorando, demostrándose su amor mutuo.

A continuación, se vivió un “momento angelical” en donde Alicia Villarreal tuvo una charla con su hija Melanie, a quien le dijo que en su equipo de consagrados los tres hombres que están son muy guapos; Erik Rubín, Manuel Mijares y Eduardo Capetillo.

Ambas recordaron cuando -la semana pasada- Villarreal estuvo perreando con Capetillo, algo que dijo: “me dio vergüenza”, dijo Alicia, quien afirmó que Mijares era el novio de todas en México y comentó cuando fue telonera de algunos colegas.

“Yo le abría los conciertos a Eduardo y Erik, en Monterrey, me encantaba Erik, el mejor rockero de México, de Isabel Lascurain, Alicia admira que es “bien aventada, se deja cargar y todo, yo no, me da cosa”.

El show incluyó diferentes bloques como cuando Villarreal y Joss Álvarez cantaron con su propio sello el tema “Rayando el sol”, de Maná, en otro Lalo Capetillo Gaytán, se enfrentó un duelo con Lascurain.

Esta última se puso sentimental cuando le tocó su turno, “soy muy chillona. Esta canción desde que la escuché por primera vez pensé en mi papá y mi mamá, es un pequeño homenaje para ellos, con todo mi amor… lejos de que me sienta bien, me siento ridícula”, dijo quien recibió ánimos del público “Isabel, Isabel, Isabel”, pues no podía hablar por la emoción.

Al empezar a interpretar el tema “Confieso”, Isabel interrumpió diciendo “no puedo cantar, necesito recuperarme”, así que la conductora Angélica Vale le dio ánimos y le contó un chiste para que se sintiera mejor “qué oso estoy haciendo”, dijo después de repetir el tema y que recibiera el abrazo de todos los participantes.

“Muchas veces se habla de la familia artística, qué bonito comprobar que en este programa somos una familia que nos amamos desde hace muchos años, nos conocemos de toda la vida, qué bonito ese amor y compañerismo en ‘Juego de voces’”, expresó Vale.

