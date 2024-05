Luis Fonsi estuvo a punto de ser parte de N*SYNC

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi ha tenido diferentes momentos que lo han marcado, uno de ellos fue cuando estuvo a punto de ser parte de la boy band N* SYNC; sin embargo el destino lo llevó a labrar una carrera como solista.

Según las propias declaraciones que hizo Fonsi en el programa de Yordi Rosado, la oportunidad llegó cuando estudiaba la preparatoria en Estados Unidos, en donde formaba parte del coro de la institución y entre clases conoció en persona al cantante Joey Fatone, exintegrante del grupo.

Ftone fue testigo del talento vocal de Fonsi, así que se atrevió a invitarlo a las sesiones de ensayos que tenían sus colegas de la agrupación, que en ese entonces estaba en proceso de construcción; pero el cantante rechazó esa propuesta para irse a estudiar a la Universidad de Florida.

“Hubo un momento en el que Joey sí me llamó, no para decirme: ‘¿quieres ser parte de NSYNC?’, pero me dijo ‘¿Por qué no te unes y cantas con nosotros?. En aquel momento no se llamaba así, era un grupo que estaba armando”, contó.

“(Me dijo) Estamos buscando un tenor ¿porque no te unes? Y yo le dije: ‘lo del grupo ya lo vivimos y estoy becado en una de las universidades más importantes de música’. Después se convirtieron en N*SYNC y los cinco son brutales, son muy amigos y las cosas pasan como tienen que pasar que tenía que estudiar y me lancé como solista”, indicó.

Aunque está consciente que de haber aceptado la invitación de Joey su vida hubiera dado un giro radical, el intérprete de "Despacito" aseguró que no se arrepiente de nada.

No le molesta hablar de su separación con Adamari López

A pesar de que fue en el 2010 cuando se separó de la actriz Adamari López, quien en ese momento tenía cáncer de mamá, el tema sigue estando presente en muchas ocasiones cuando entrevistan a Fonsi, sin embargo es algo que no le molesta.

“No me cansa hablar del tema, pero sí cansa porque en mi caso yo estoy cansado y tengo dos hijos. Tengo dos niños excepcionales, terminé bien con Adamari. Lo que viví fue hermoso, miro hacia atrás y sólo recuerdo cosas bonitas. Jamás he dicho algo relativamente negativo de ella, simplemente el amor se acabó y eso pasa.

“Me cuesta un poquito hablar del tema, me pone un poquito incómodo, ya hay que cerrar capítulo y creo que es un tema de respeto a mi señora, ella es hipermadura y nunca me ha dicho nada, pero no ha de ser divertido para ella leer noticias. Ella está brillando, le va súper bien, celebremos eso. Ya no hay que seguir ligado a al ex o a la ex”.

