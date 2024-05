Laura Zapata desacredita versiones que aseguran que se enamoró de su secuestrador

Laura Zapata niega haberse enamorado de uno de sus secuestradores, como ha circulado desde hace unos días, cuando se publicó un supuesto audio de otro de los criminales involucrados, donde asegura que uno de sus compañeros y la actriz sostuvieron relaciones sexuales, de mutuo acuerdo, luego de que él se lo propusiera a la villana de telenovelas, debido a los sentimientos que comenzó a experimentar por ella.

En 2002, causó gran revuelo mediático el secuestro de Zapata y su media hermana, Ernestina Sodi, esta última estuvo privada de su libertad por 45 días; Laura fue liberada antes, pues sus secuestradores le encomendaron que se encargara de la negociaciones, ya que ningún integrante de la familia dejaba claro si entregarían los 3 millones y medio de dólares que estaban solicitando.

La encomienda se volvió en el mayor de los infiernos para Laura, que decidió no ver a sus hijos; Claudio y Patricio, que en ese momento tenían 15 y 13 años, respectivamente, hasta que no logrará negociar la libertad de su hermana, determinación que, en una entrevista con Pati Chapoy denominó como un "compromiso de alma".

A pesar de todos los esfuerzos que llevó a cabo, al trabajar de la mano de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y reunir un millón 200 mil pesos, con los que se conformaron los secuestradores, cuando Ernestina recuperó su libertad, tanto ella como el resto de sus hermanas, y su propia madre, Yolanda Miranda, se pusieron en su contra.

Esto debido a que Zapata, junto al prestigiado escritor Víctor Hugo Rascón Banda, pretendía producir una obra entorno al secuestro; las Sodi se negaban a que sus nombres fueran mencionados en la puesta en escena.

Y cuando Ernestina lanzó un libro acerca de su experiencia, "Líbranos del mal", por consejo del periodista Manuel Ávila Camacho, sugirió que Laura había planeado el secuestro, situación que llevó a la actriz a quitarse la venda de los ojos y acabar con toda relación familiar con las Sodi.

Y aunque es un episodio que tuvo lugar hace 22 años, todavía hoy sigue persiguiendo a Zapata, pues desde hace unos días circula un audio que, supuestamente, se trata de confesión de uno de sus secuestradores, en el que narra que uno de sus compañeros y la actriz intimaron.

"(Fue) Abel Silva, fue porque ella quiso, a lo mejor sí bajo presión, pero (lo hizo) porque la señora accedió... él era quien le daba de comer y platicaba con ella, nadie más entraba, se empezó a encariñar de ella, le llevaba música, flores; un día le propuso tener relaciones y ella dijo que sí".

Sin embargo, la actriz de "María Mercedes" ya se encargó de negar esta información, a través de "Venga la alegría":

"No, yo no me enamoré, yo salí a luchar para salvar la vida de Ernestina y, afortunadamente, gracias a Dios, la pude sacar de ese infierno".

También dijo que fue Ernestina quien relató en su libro que fue violada y que, había ocasiones, que uno de los secuestradores le llevaba detalles, como ramos de flores.

"Conmigo no, a mí siempre me trataron de ´señora´, pero ahí está el libro de esta señora, donde esta señora dice que fue violada, que el cuate llegaba, se ponía un chicle y le hacía el amor, le llevaba flores, yo no estuve ahí", precisó.

