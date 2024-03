Luis Fonsi emprende Viaje a la madurez

Más que el formato, para el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, quien está por lanzar su más reciente disco, El viaje, lo más importante es el mensaje de las canciones, nunca el medio por el cual se difunden.

“Todo el tiempo me he adaptado a las nuevas tendencias, pero dentro de toda esa migración de medios para escuchar música el común denominador es que siempre tienes que estar enfocado en hacer una buena canción, mi trabajo es inspirar a la gente con música sin pensar en el resto”, cuenta en entrevista.

Fonsi, quien con este disco celebra 25 años de trayectoria musical, no puede evitar extrañar esas épocas en las que el público se formaba para adquirir un disco suyo o esperaba en la radio para escuchar su nueva canción; como cuando debutó en 1998 con su álbum Comenzaré.

Aún así, ve en las nuevas formas de consumo musical, nuevas oportunidades de evolucionar y alcanzar una mayor cantidad de público oyente.

“No dependes de tanta gente para que la disquera decida lanzar una canción en un determinado lugar, ahora mi canción puede escucharse desde una plataforma en todo el mundo para que llegue a otros oídos, me parece interesante adaptarse a cada momento”, señala.

En El viaje, que planea publicar en mayo, Fonsi hace un viaje en retrospectiva a su evolución artística y personal. El nombre de cada canción que conforma el disco será el de alguna ciudad que lo ha marcado, como su primer sencillo, “Buenos Aires”.

“Es imposible resumir todo lo que he aprendido estos 25 años, pero uno mira hacia atrás y recuerda el comienzo del viaje, la diferencia con el presente. Esa primera cita con mi disquera, esa primera vez que grabé un disco, la primera vez que escuché mi canción en la radio, esos conciertos donde sólo iba a verme mi familia, esa firmas de autógrafos donde les decía a mis amigos: ‘quédense aquí para que parezca que hay gente...’ Con el tiempo eso fue creciendo, y esos espacios llenando”, recuerda Fonsi.

Además del cambio en la industria, también su forma de ser y afrontar los proyectos se ha fortalecido. Ahora, esa madurez que ha adquirido con los años le ha hecho saber que su enfoque ya no es crecer musicalmente ni alcanzar el éxito con algún tema o ganar premios, sino disfrutar de sus proyectos y compartirlos juntos a sus seres cercanos.

“Ahora tengo una familia, tengo dos hijos, 11 discos, un repertorio y un público. Antes todo se trataba de mi éxito, ahora todo se trata de mi familia y de cómo lo comparto con ellos, me encontré, maduré.

“Antes no sabía si mi música iba a ser aceptada, si a la gente le iba a gustar, ahora sé lo que más funciona para mi público; he aprendido de mis errores, y ya no se trata de que la gente me escuche cantar, sino que escuche mi historia y lo que quiero decir en cada canción. Aún siento que falta muchísimo por hacer”.