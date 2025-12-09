Más Información

Investigadores ven crisis profunda en el INAH

México y Chile firman un acuerdo para trabajar en Inteligencia Artificial

“La situación del mundo sin duda es preocupante”: Amin Maalouf

“La leyenda de Rudel”, de Ricardo Castro, una historia de amor que respira en nuestro tiempo

Cierra FIL Guadalajara con alza en visitas e ingresos

Arranca CAMP_iN, iniciativa para vincular artes escénicas

Pátzcuaro.— Luis Alberti, protagonista del fenómeno de acción Contraataque y ganador del premio Ariel por su trabajo en la película Mano de obra, entra al mundo del chamanismo para lo que será su nueva aventura cinematográfica.

Eterno retorno, ópera prima de Pasquale Calone, lo pondrá en los zapatos de un hombre, parte de una familia de chamanes, de la que se aleja por varios años, para luego regresar y enfrentar a una mujer que desea apoderarse de ellos.

La historia se ubica en una comunidad en la que sus habitantes luchan con cuerpo y espíritu contra una gran sequía para la que el recién egresado tiene la llave del equilibrio natural.

“Habla un poco sobre los ciclos de la vida, de ser padre e hijo, pero en ese universo. Aquí el personaje de Luis decide irse y, cuando vuelve, se encuentra con su padre (Fermín Martínez) y un conflicto por la muerte de su madre”, comenta Álvaro González Kuhn, productor del filme.

Kristyan Ferrer (Guten Tag Ramón), interpreta al mejor amigo del protagonista y Vicky Araico es la antagonista, también son parte del elenco Alicia Quiñones y Roberto Oropeza.

La película contará con efectos visuales, como la presencia de un venado en 3D y está esperando confirmación de festivales como Berlín y Rotterdam, para arrancar sus exhibiciones.

“No quisimos hacer un chaman con la imagen de influencia española que es la que conocemos, sino hacer un universo precolombino, en el que la gente de Perú, por ejemplo, diga que tiene algo de ellos y así, que se viera universal. Se hizo un mega casting para encontrar a quienes estarían, unas 500 personas”, adelanta González Kuhn.

El entrevistado estuvo en esta ciudad como jurado en Feratum, Festival Internacional de Cine Fantástico, que desarrolló su 14 edición. Adriana Ortega, también productora del filme, comparte que aunque Calone, el realizador, es italiano, lleva más de una década en México.

“Fue hermoso ver el fenómeno de cómo alguien de afuera ve cosas que para nosotros ya es algo natural. Es una historia con realismo mágico”, apunta.

El chamanismo ha sido abordado en cine y tv mexicana, en Paralelo 27 y en series como Cóyotl, ambas en HBO Max.

