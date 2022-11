Luego de protagonizar pleito mediático, Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna se reconcilian

Luego de separarse en malos términos y protagonizar un pleito mediático, Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna se han dado otra oportunidad para recuperar su relación y volver a reunir a su familia pues ambos son padres de Apolo, el integrante más pequeño de la familia Pinal. Esto dice la pareja acerca de su reconciliación.

En mayo de este año, una revista de circulación nacional publicó unos audios en los que Mayela Laguna contaba a una amistad que había sido maltratada por el padre de su hijo, Luis Enrique Guzmán.

La filtración de este material produjo la ruptura de la pareja, pues otro de los aspectos de los que Mayela hablaba en los audios era sobre el estilo de vida de Luis Enrique, quien contaba con el apoyo económico de su familia para solventar sus gastos, mientras que ella debía trabajar duro en la pizzería que compartían para mantener a Apolo.



Foto: Instagram

Eso no fue todo, también hacía mención del estado inconveniente en el que habitualmente se encontraba la hermana de su pareja, Alejandra Guzmán.

A partir de ese acontecimiento, Laguna reconoció que tuvo que abandonar la casa donde vivía con Luis Enrique, de quien ya se había separado y, aunque tiempo más tarde, llegó a declarar que la distancia los había hecho valorar su relación, pues habían comenzado “desde cero”, no se había confirmado su reconciliación.

Hasta hoy, cuando la apareja apareció en “Ventaneando”, para confirmar que están de nuevo juntos.

Mayela expresó que el 2022 había sido un año “terrible” para ambos, debido a que las circunstancias a las que se enfrentaron los llevaron a tomar decisiones equivocadas, basadas en el enojo, de las que más tarde se arrepintieron, pero que ahora se encontraban en un mejor momento.

Además, cuando el medio les preguntó quién había sido la o el de la iniciativa, Laguna indicó que Luis Enrique, aunque él lo negó y aseguró que ambos habían propiciado la reconciliación, misma que tuvo lugar luego de que fueran extorsionados, mediante la pizzería que comparten, lo que los llevó a volver a estar en comunicación.

Otro de los pormenores que compartió Mayela fue que, durante los tres meses en los que se enfrentó mediáticamente con Luis Enrique vivió una depresión profunda, pues Guzmán no le tenía permitido convivir con Apolo, de tres años, razón que la llevó a recurrir a ayuda profesional -la cual, sigue tomando- para atender su salud mental.

La pareja fue cuestionada acerca de si, luego de darse otra oportunidad en el amor, considerarían una futura boda, a lo que ambos reaccionaron con risas, asegurando que era muy pronto para pensar en eso, pues se encontraban en una etapa en la que todavía estaba considerando qué tan bien se pueden llevar.



Foto: Instagram

Ante esta noticia, el programa de televisión cuestionó al padre de Luis Enrique, Enrique Guzmán, cuando el cantante arribaba en el aeropuerto de la ciudad, sobre qué opinión le merecía la reconciliación entre su hijo y Mayela, a lo que el músico expresó que no tenía conocimiento de esta noticia:

“No tengo ni idea, me estás hablando de problemas personales que no conozco”, pero reconoció que sabía que no era nada fácil cuando una pareja se separaba.

