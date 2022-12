A Lucía Méndez le sale lo “Grinch” en Navidad

Al parecer Lucía Méndez no está pasando un buen fin de año, porque no sólo salió de pleito con sus compañeras de la serie “Siempre Divas”, Laura Zapata y Sylvia Pasquel, por el que decidió no participar en una segunda temporada; ahora también se ha dedicado a bloquear gente de su cuenta de Twitter, como al actor Jerry Velázquez, quien en un tuit mostró una captura de pantalla donde se lee el mensaje que @LuciaMendezOf lo había bloqueado, mostrando su desconcierto con tres emoticones; en respuesta a su publicación otros usuarios de esta red social comenzaron a subir otras capturas de pantalla, donde también aparece que la diva los había bloquedo, pero tomando las cosas con humor, algunos de ellos celebraron esto como si de un nivel de un videojuego se tratara y lo hubieran superado.

Le ponen todo el amor a “Querida”

Los bailarines y acróbatas del musical “Querida”, que son de diversas nacionalidades entre ellos mexicanos y estadounidenses, han demostrado ser grandes artistas y unos profesionales, porque a pesar de tener dos meses de haber estrenado en el Teatro San Rafael, todos lo días dedican un tiempo para entrenar y repasar sus números, con el fin de que sean perfectos y evitar riesgos, y los vecinos de alrededor del teatro han sido testigos de ello, porque cuando está ocupada la sala del recinto o el salón de ensayos, ellos sin problema deciden salir a la calle que está por la entrada de actores para practicar, como si de circo callejero se tratara, lo que resulta ser muy entretenido incluso para los que van pasando.



Serrat provoca nostalgia tras su despedida en Barcelona

Miles de mensajes a través de redes sociales fueron los que provocó Joan Manuel Serrat luego de despedirse oficialmente de los escenarios, vinilos y recuerdos de lo que hizo a lo largo de su trayectoria fue lo que sus seguidores de todas las edades compartieron, Serrat no fue solo un cantante sino que fue portavoz y allegado de movimientos sociales, de tal suerte que Pinochet dictador chileno no lo dejase entrar al país sudamericano durante varios años, eso y más fue Joan Manuel. ¡Un grande!

https://twitter.com/RosaVillacastin/status/1606335605411020800?t=x1NV4vQ...