Lucero: no podrás creer cómo luce la cantante apenas se despierta

Lucero es una de las pocas celebridades a las que les gusta mostrarse bien naturales. Es raro encontrarnos con alguna estrella local posando sin maquillaje y cuando lo hacen la sorpresa es tremenda. Es que no se parecen en nada a lo que suelen mostrarnos en sus redes sociales.

Sin embargo, Lucero se animó y posó a cara lavada recién despierta. La verdad es que el paso de los años nos algo que se note en su rostro y que no necesita ni un ápice de pintara para verse espléndida. Esta vez dejó a más de uno shock porque le sumó a su look natural el pijama con el que se levanta cada día.



En la foto que subió a Instagram, Lucero explicó que acaba de llegar de uno de sus recitales y que ya estaba lista para ir a descansar. “Ya con mi pijama después de un show precioso, una noche inolvidable en Chiapas. Qué publicazo, gracias con todo el corazón. Besos enormes”, escribió bajo la postal que ya le valió casi 40 mil likes.

“Tú eres HERMOSA. Me encanta cuando ya traes el pelo un poquito chino y lacio”, “la más preciosa”, “eres divina, los años no pasan por ti”, “tienes más de 50 y sigues viéndote como los buenos vinos”, son tan solo algunos de los mensajes que le han dejado a Lucero en su foto. Es que su comunidad virtual tuvo la posibilidad de comparar esa misma noche el antes y el después de la ex de Mijares.



Así se veía Lucero antes de subir al escenario. Foto: Instagram @luceromexico

Unos minutos antes de su espectáculo, Lucero colgó entre sus historias de Instagram una foto en donde se la veía lista para brillar. Con varios kilos de maquillaje se notó bastante el contraste con la imagen de su feed. De lo que no hay duda es que la cantante ve hermosa con o sin make up, ¿o no?.