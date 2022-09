Lucero Mijares se roba el show de sus padres y luce espectacular: Lo mejor del concierto, dicen en redes

Ni Lucero ni Mijares fueron quienes más brillaron durante su concierto en el Auditorio Nacional, pese a que sus fans aplaudieron y gritaron hasta el cansancio, con cada de uno de sus éxitos, la presencia de su hija Lucero se llevó todas las miradas, pues no sólo lució un atuendo chuleado en las redes sociales, sino que dejó boquiabierta a la audiencia con su interpretación y pasos de baile.

No es una sorpresa el talento que Lucero Mijares heredó de su familia,pues con anterioridad ha colaborado vocalmente junto a su padre, con los temas “Mi Universo” y “Vencer el amor”. A su vez, también ha compartido micrófono con su madre con la canción “Gloria a ti”.

Sin embargo, luego de un tiempo de que la joven de 17 años estuvo activa en los escenarios ganándose el cariño del público, que ha hecho muy buenos comentarios acerca de su talento y personalidad, hay épocas en las que no se sabe mucho de ella ya que, aunque ha comenzado a formarse musicalmente, tampoco descuida sus estudios de preparatoria, los que lleva a cabo en el extranjero.

Por ello, su presencia en el tour “Hasta que se nos hizo”, donde su madre y padre comparten escenario, causó la euforia de las y los presentes, pues Lucero Mijares fue la invitada sorpresa del recital del pasado domingo. Durante su aparición en el escenario, la joven lució un atuendo de dos piezas; un top oscuro que resaltaba por la pedrería que destellaba por el reflejo de los reflectores, junto con unos pantalones negros de pata ancha.

Pero no fue su atuendo lo más aplaudido por la audiencia, sino su gran interpretación a lado de Lucero y Mijares del tema "This will be", pues son muchos los comentarios en redes sociales que indican que la mejor parte del concierto fue cuando la hija de los cantantes salió al escenario; también hubo quien vaticinó una carrera exitosa a la joven si termina por dedicarse a la música.



Su madre dedicó este mensaje a Lucero, orgullosa de la forma en que se desenvolvió en el escenario: "Una de nuestras enormes alegrías, el máximo orgullo es ver a mi nena, a nuestra hermosa @luceromijaresoficial adueñarse del escenario del Auditorio Nacional y ver cómo lo disfruta, es la MÁS. Me dejó con la boca abierta y el ojo cuadrado! No me alcanzan las palabras. GRACIAS infinitas por sus aplausos y cariño para ella!"

En el pasado, la familia de Lucero Mijares ha hablado sobre la pasión de su hija por la música, pues cada que ha tenido la oportunidad colabora con ellos y participa en proyectos musicales, sobre todo relacionados con el teatro, como fue el caso de su aparición en el musical “La jaula de las locas”. Y aunque sus padres están conscientes de su gran talento, también han expresado que desean que primero se forme académicamente.

Pero cuando Lucero tiene un tiempo libre, como dijo una vez para “Ventaneado”, vuelve a México para estar con su familia y cantar, por lo que su presencia en el Auditorio fue grata para todas y todos los presentes que lanzaron un grito a coro cuando ella y su madre se coordinaron para llevar a cabo una pequeña coreografía, donde movieron las cabellera rizadas que tanto las caracterizan.

